Это была шутка? Коллега Харламова и Асмус назвал их заявление о разводе «веселым розыгрышем»

Несколько дней назад Кристина Асмус и Гарик Харламов сообщили поклонникам о решении развестись. 22 июня почти одинаковые посты появились в их блогах. И пока журналисты строили загадки, а психологи и астрологи пытались объяснить это событие, коллега артистов, шоумен и ведущий YouTube-шоу Сomment out Владимир Маркони, заявил, что все это — просто шутка.

«Здорово, что этот веселый розыгрыш и дружеская подколка так интересно взбудоражила медийное пространство», — прокомментировал он.

Принимая участие в шоу, звезды оставляют странные комментарии и посты в своих и чужих аккаунтах, чтобы не выполнять еще более странные задания.

Действительно ли все это было шуткой, или ведущий Comment Out решил поднять интерес публики к своему проекту, покажет время.