«Сногшибательная красотка» Лиза Арзамасова примерила соблазнительное боди
Фото: @liza_arzamasova / Instagram
На новых фотографиях, которые актриса опубликовала на своей в Instagram, Лиза предстала в соблазнительном образе. Для съемки звезда примерила черное облегающее боди с эффектным декольте. К наряду она также надела черные колготки и лодочки, а стилисты сделали пышную укладку с локонами. На фотографии Лиза позируют облокотившись на лестницу и нежно придерживая пряди волос. Фолловеров особенно впечатлила стройная фигура актрисы, которую она умело продемонстрировала в обтягивающем наряде.
Пользователи Сети остались в восторге от новой черно-белой фотографии Лизы Арзамасовой и написали в комментариях: «Сногшибательная красотка», «Лиза! Вы и Ваши фото- красота, грация, харизма! А ещё- вкус! Тонкий, изысканный. Спасибо , что делитесь с нами»!, «Грация...», «Девушка вамп», «Елизавета, вы такая милая и красивая и очень добрая», «Великолепно», «Вот кто родился настоящей актрисой!!», «Лиза вы такая вся нежная, утонченная, сексуальная девушка. Спасибо за такие совершенные фото»,«Вы замечательно пластичны, Лиз. Грациозны. И фотографу-респект! Помню.Великолепная фотосессия!».
Фото: @liza_arzamasova / Instagram
Лиза Арзамасова успевает не только делать карьеру и строить личную жизнь, но и вести активный образ жизни. Она с удовольствием гуляет на природе, отдыхает и даже пробует экстремальный спорт, чем с удовольствием делится со своими подписчиками. Поклонники с радостью наблюдают за жизнью своей любимицы.
К слову, недавно мы писали, как Лиза Арзамасова в клетчатой рубашке прокатилась на водном байке. Актриса Лиза Арзамасова поделилась яркой фотографией своего времяпрепровождения.
А вам понравилось новое фото Лизы Арзамасовой? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @liza_arzamasova / Instagram
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