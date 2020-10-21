«Со вкусом к жизни»: Лиза Арзамасова в клетчатой рубашке прокатилась на водном байке

«А можно самые любимые и экстремальные увлечения молодости, а #НеСтаканВоды в старости? И если позволит здоровье, вот это всё: покататься на скутере, на байке, на коньках, сесть за руль хорошей машины? Пусть не на той же скорости, пусть под присмотром близких, но с тем же вкусом? », – написала актриса в подписи к посту.

Поклонники поддержали свою любимицу:

«А мне хочется прокатиться на велосипеде. Погонять на самокате!! Но многие не поймут!!», «Это было бы очень здорово, позволить себе в старости увлечения, как это могут себе позволить пенсионеры из стран кап лагеря. В круиз съездить, с парашютом прыгнуть», «Фотка огонь!! Эх, были бы средства, купила бы машинюшку с открытым верхом, самую яркую, и по горам Крыма!!!!», «Вы затронули очень важную и нужную тему».