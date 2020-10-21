«Со вкусом к жизни»: Лиза Арзамасова в клетчатой рубашке прокатилась на водном байке
Актриса активно призывает своих подписчиков жить активной жизнью, пробовать то, что хочется, и бросать себе вызовы.
«А можно самые любимые и экстремальные увлечения молодости, а #НеСтаканВоды в старости? И если позволит здоровье, вот это всё: покататься на скутере, на байке, на коньках, сесть за руль хорошей машины? Пусть не на той же скорости, пусть под присмотром близких, но с тем же вкусом? », – написала актриса в подписи к посту.
Поклонники поддержали свою любимицу:
«А мне хочется прокатиться на велосипеде. Погонять на самокате!! Но многие не поймут!!», «Это было бы очень здорово, позволить себе в старости увлечения, как это могут себе позволить пенсионеры из стран кап лагеря. В круиз съездить, с парашютом прыгнуть», «Фотка огонь!! Эх, были бы средства, купила бы машинюшку с открытым верхом, самую яркую, и по горам Крыма!!!!», «Вы затронули очень важную и нужную тему».
Лиза Арзамасова активно развивает свою карьеру, успевает отдыхать и строить личную жизнь. В последнее время она регулярно появляется в таблоидах благодаря своему роману с бывшим фигуристом и тренером по фигурному катанию Ильей Авербухом, который намного старше нее.
Как заявил сам Авербух в одном из интервью, их отношения начались, когда молодой актрисе, очень известной по яркой роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки», было всего 17 лет.
Фото и видео: Instagram Лизы Арзамасовой
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