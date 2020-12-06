Красотка Алсу с «мокрой» укладкой станцевала в спущенной с плеч рубашке

Напомним, что в новый альбом вошла и выпущенная совсем недавно новинка «Вольтер». Особое место занимают дуэты: песня «Мы с тобой» — с популярным рэпером Баста, вышедшая в сентябре 2018 года и ставшая настоящим хитом, песня «К тебе», которую Алсу и ее дочь Микелла записали в период всеобщего карантина 2020 года, а позже исполнили на международном конкурсе «Детская Новая волна», и чувственная композиция «Лепестки», дуэт с Дмитрием Климашенко. С огромной благодарностью Алсу говорит о еще одной композиции: «Отдельно хочу упомянуть песню "Ты приезжай", последнюю работу Евгения Крылатова», — саундтрек к фильму «Новогодний ремонт», которую он написал перед своим уходом