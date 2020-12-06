Красотка Алсу с «мокрой» укладкой станцевала в спущенной с плеч рубашке
Фото: @alsou_a / Instagram
В своем микроблоге в Instagram певица опубликовала фотографии и видео, на которых появилась в дерзком образе. Алсу показала закулисье съемок нового клипа. Вместе со стилистом она исполнила короткий танец под собственный трек и продемонстрировала модный образ. Певица с «мокрой» укладкой блеснула в спущенной с плеч рубашке. Алсу сделали «мокрую» укладку и вечерний макияж с акцентом на алых губах.
Напомним, что в новый альбом вошла и выпущенная совсем недавно новинка «Вольтер». Особое место занимают дуэты: песня «Мы с тобой» — с популярным рэпером Баста, вышедшая в сентябре 2018 года и ставшая настоящим хитом, песня «К тебе», которую Алсу и ее дочь Микелла записали в период всеобщего карантина 2020 года, а позже исполнили на международном конкурсе «Детская Новая волна», и чувственная композиция «Лепестки», дуэт с Дмитрием Климашенко. С огромной благодарностью Алсу говорит о еще одной композиции: «Отдельно хочу упомянуть песню "Ты приезжай", последнюю работу Евгения Крылатова», — саундтрек к фильму «Новогодний ремонт», которую он написал перед своим уходом
К слову, недавно мы писали, как Алсу показала шикарный образ в шелковом платье-халате небесного оттенка и золотых босоножках. Фотографии со съемок нового клипа Алсу опубликовала в своем Instagram. Алсу готовится к презентации своего нового альбома и делится с поклонниками кадрами со съемок. Сам альбом должен выйти через два дня.
Фото: @alsou_a / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!