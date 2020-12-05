Алсу вместе с дочерью нежно поздравила мужа с 43-летием: «Люблю тебя»

Напомним, что Алсу и Ян поженились в марте 2006 года. У них растут трое детей: 14-летняя Сафина, 12-летняя Микелла и 4-летний Рафаэль. Алсу рассказывала, что ее роман с женихом был похож на сказку, а предложение руки и сердца прошло как в кино. «Я всегда знала, что создана для большой семьи. Это главное в моей жизни», — говорила Алсу.

К слову, недавно мы писали, как Алсу показала шикарный образ в шелковом платье-халате небесного оттенка и золотых босоножках. Фотографии со съемок нового клипа Алсу опубликовала в своем Instagram. Алсу готовится к презентации своего нового альбома и делится с поклонниками кадрами со съемок. Сам альбом должен выйти через два дня.