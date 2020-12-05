Алсу вместе с дочерью нежно поздравила мужа с 43-летием: «Люблю тебя»
Фото: @alsou_a / Instagram
В день 43-летия любимого супруга Алсу поделилась с подписчиками редким фото с мужем Яном Абрамовым, и снимок сразу вызвал бурные обсуждения. Супруг артистки не любит фотографироваться и мелькать в социальных сетях, но иногда его удается уговорить на совместное фото для Сети. На фото пара позирует в объятиях друг друга и мило улыбается на камеру. Микелла тоже поспешила опубликовать архивное фото с отцом и сестрой и трогательно написала: «Люблю тебя».
Фолловеры поспешили присоединится к поздравления от Алсу и Микеллы: «Нереальные. С днем Рождения, твою», «Яник,с Днем рождения!!!Удачи!», «Родные мои. Пусть всегда в доме будут счастье и улыбки. Люблю сильно-сильно», «С Днем Рождения! Счастья и благополучия Вашей семье», «Потрясающие!!! С днем рождения!!! Будьте всегда такими счастливыми и влюбленными!!!», «Какая вы здесь красивая. И счастливая , видно , видно».
Напомним, что Алсу и Ян поженились в марте 2006 года. У них растут трое детей: 14-летняя Сафина, 12-летняя Микелла и 4-летний Рафаэль. Алсу рассказывала, что ее роман с женихом был похож на сказку, а предложение руки и сердца прошло как в кино. «Я всегда знала, что создана для большой семьи. Это главное в моей жизни», — говорила Алсу.
К слову, недавно мы писали, как Алсу показала шикарный образ в шелковом платье-халате небесного оттенка и золотых босоножках. Фотографии со съемок нового клипа Алсу опубликовала в своем Instagram. Алсу готовится к презентации своего нового альбома и делится с поклонниками кадрами со съемок. Сам альбом должен выйти через два дня.
Фото: @alsou_a / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!