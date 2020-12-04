Алсу в белоснежной рубашке и c брутальной цепью на шее представила первый за пять лет альбом

В альбом вошла и выпущенная совсем недавно новинка «Вольтер». Особое место занимают дуэты: песня «Мы с тобой» — с популярным рэпером Баста, вышедшая в сентябре 2018 года и ставшая настоящим хитом, песня «К тебе», которую Алсу и ее дочь Микелла записали в период всеобщего карантина 2020 года, а позже исполнили на международном конкурсе «Детская Новая волна», и чувственная композиция «Лепестки», дуэт с Дмитрием Климашенко. С огромной благодарностью Алсу говорит о еще одной композиции: «Отдельно хочу упомянуть песню "Ты приезжай", последнюю работу Евгения Крылатова», — саундтрек к фильму «Новогодний ремонт», которую он написал перед своим уходом.

И, наконец, Алсу рассказала, как родилось название нового альбома: «Я хочу одеться в белое — таково мое нынешнее состояние. Уходящий год изменил весь мир. В нашу жизнь ворвалось это страшное слово — "пандемия". Люди оказались в считаные недели заперты в своих стенах. Болезни, потери близких и родных. К этому еще добавились катаклизмы, военные столкновения в разных уголках Земли. Какой-то бесконечный шквал негатива, в который люди погрузились и просто потерялись. И мне очень захотелось поделиться частичкой тепла и надеждой — проводить этот серо-черный год и обновиться самим. Начать с белого, чистого, светлого — "одеться в белое"».