«Цветник»: Алсу показала фото с подросшими красавицами-дочками
Фото: www.instagram.com/alsou_a/
У 37-летней Алсу и ее 43-летнего супруга Яна Абрамова трое детей: 14-летняя Сафина, 12-летняя Микелла и 3-летний Рафаэль. Девочки часто появляются в аккаунте матери в социальной сети, а сына артистка пока укрывает от посторонних глаз.
Во время отдыха на море Алсу сделала селфи с подросшими дочками-красавицами, за что получила десятки восторженных откликов от поклонников.
«Мои такие уже взрослые девочки, а, вроде, только вчера носили бантики, учились читать и писать», — подписала она фото.
«Алсу и сама недавно была девочкой, поющей "Зимний сон"», «Цветник», «Да, такие уже большие и красавицы. А мама, как старшая сестра», «Микелла и Сафина так повзрослели и стали очень похожи друг с другом», «Красивые девчульки», «Вааай! Какие красавицы! Три сестры!», «Какие вы классные, девчонки!», «Вот не верится, что это девочки Алсу... Она ж сама такая...», — отметились подписчики в комментариях.
Обе дочери Алсу занимаются музыкой: Сафина проявляется себя в классическом направлении, а Микелла строит карьеру на эстраде.
Фото и видео: Instagram Алсу
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