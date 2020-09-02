«Цветник»: Алсу показала фото с подросшими красавицами-дочками

У 37-летней Алсу и ее 43-летнего супруга Яна Абрамова трое детей: 14-летняя Сафина, 12-летняя Микелла и 3-летний Рафаэль. Девочки часто появляются в аккаунте матери в социальной сети, а сына артистка пока укрывает от посторонних глаз.

Во время отдыха на море Алсу сделала селфи с подросшими дочками-красавицами, за что получила десятки восторженных откликов от поклонников.

«Мои такие уже взрослые девочки, а, вроде, только вчера носили бантики, учились читать и писать», — подписала она фото.