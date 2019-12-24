«Фигура — нет слов!» Помолодевшая Ани Лорак в платье невесты с открытыми плечами восхитила фанатов

«Такая красавица, просто огонь!», «Красивая», «Фигура — нет слов», «Королева», «Как вам хорошо с челкой!», «О боже, я сейчас умру от этой красоты! Вы супер!», — восхищаются в комментариях поклонники 41-летней певицы.

Почитатели таланта Лорак отмечают, что развод пошел ей на пользу. С тех пор, как Ани стала встречаться с молодым продюсером лейбла Black Star Егором Глебом, она сияет изнутри, и заметно преобразилась внешне.

Впрочем, фигура у Ани Лорак всегда была отличной, и певица не упускает возможности ей похвалиться. Так, недавно у нее состоялась премьера песни «Мы нарушаем», где она снялась в экстремальном мини и в топе, едва прикрывающем грудь.

А вам нравится фигура Ани?