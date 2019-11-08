Дерзкая челка и новый цвет волос: поклонники не узнали изменившуюся Ани Лорак

«Очень красивый образ», «Я вас не узнала», «Я в начале подумала что Мейхер. Красотки обе», «Француженка», «На Волкову похожа, из сериала воронин на стс», «Вы стали похожи на Наталью Дарьялову», «Какая крастока!!! С ума сойти», «По моему в ее лице что то изменилось. Но красотка», «Подскажите пожалуйста цвет волос это какой? Какая краска», — обсуждают подписчики.