Дерзкая челка и новый цвет волос: поклонники не узнали изменившуюся Ани Лорак
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Ани Лорак
Ани Лорак похвасталась новой прической.
«С маленького шага начинается дорога. С улыбки начинается состояние счастья! Хорошего, теплого дня», — написала она под фото.
«Очень красивый образ», «Я вас не узнала», «Я в начале подумала что Мейхер. Красотки обе», «Француженка», «На Волкову похожа, из сериала воронин на стс», «Вы стали похожи на Наталью Дарьялову», «Какая крастока!!! С ума сойти», «По моему в ее лице что то изменилось. Но красотка», «Подскажите пожалуйста цвет волос это какой? Какая краска», — обсуждают подписчики.
Фото и видео: instagram
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