«Просто огонь!» В Сети обсуждают пикантное фото 41-летней Ани Лорак с приоткрытой грудью

Поклонник пришли в восторг от такого откровенного зрелища, но некоторые подписчики упрекнули артистку в пошлости и напомнили ей о возрасте.

«Да уж, бывший муж так и будет давится слюной всю жизнь», «Шикарная», «Вот у меня возник всего один вопрос: сколько Вам лет? Даже перехотелось премьеру ждать», «Вы прекрасны», «Просто огонь!», «Как не стыдно, титьки-то высунулись!», «Красотулька, женственная и желанная!», «Пипец», — последовали комментарии.

А вам понравился образ Ани Лорак? Что думаете о таких смелых фотографиях?