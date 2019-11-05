«Просто огонь!» В Сети обсуждают пикантное фото 41-летней Ани Лорак с приоткрытой грудью
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Фото: Instagram
Ани Лорак заинтриговала подписчиков кадрами и отрывками видео из своего нового клипа на песню «Мы нарушаем», который выйдет совсем скоро. Периодически артистка выдает посты, которые усиливают интерес ее подписчиков.
В очередной раз Каролина подразнила фолловеров «горячим» кадром из будущего видео. На фото Ани Лорак запечатлена в весьма пикантном наряде: в мини-юбке и таком коротком топе, что видна часть ее груди.
Поклонник пришли в восторг от такого откровенного зрелища, но некоторые подписчики упрекнули артистку в пошлости и напомнили ей о возрасте.
«Да уж, бывший муж так и будет давится слюной всю жизнь», «Шикарная», «Вот у меня возник всего один вопрос: сколько Вам лет? Даже перехотелось премьеру ждать», «Вы прекрасны», «Просто огонь!», «Как не стыдно, титьки-то высунулись!», «Красотулька, женственная и желанная!», «Пипец», — последовали комментарии.
А вам понравился образ Ани Лорак? Что думаете о таких смелых фотографиях?
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram
Видео: Instagram
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