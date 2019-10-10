«Какая счастливая»: фанаты Ани Лорак обсуждают ее новое фото с молодым бойфрендом
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Ани Лорак наслаждается новыми отношениями.
«Аааа, нереально мило», «Ани Лорак ты лучшая», «Вы лучшие», «Интрига», «Инопланетяне», «Какая счастливая», — восхищаются поклонники.
«Это вы со спины поняли?))))))», «С затылка определили», «Помотросит эту старуху и бросит», — критикуют скептики.
Фото и видео: instagram
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