«Какая счастливая»: фанаты Ани Лорак обсуждают ее новое фото с молодым бойфрендом

«Аааа, нереально мило», «Ани Лорак ты лучшая», «Вы лучшие», «Интрига», «Инопланетяне», «Какая счастливая», — восхищаются поклонники.

«Это вы со спины поняли?))))))», «С затылка определили», «Помотросит эту старуху и бросит», — критикуют скептики.