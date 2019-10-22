«С годами только моложе и краше»: постройневшая Ани Лорак похвасталась железным прессом и упругими бедрами

В последнее время популярная певица Ани Лорак заметно похорошела. Поклонники связывают эти изменения с новым романом и с нетерпением ждут новых фото и видео в блоге звезды.

«Это будет красиво ! @alanbadoev #скоро#мынарушаем», — написала она под кадром со съемок клипа.