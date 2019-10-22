«С годами только моложе и краше»: постройневшая Ани Лорак похвасталась железным прессом и упругими бедрами
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Фото: Instagram Ани Лорак
В последнее время популярная певица Ани Лорак заметно похорошела. Поклонники связывают эти изменения с новым романом и с нетерпением ждут новых фото и видео в блоге звезды.
«Это будет красиво ! @alanbadoev #скоро#мынарушаем», — написала она под кадром со съемок клипа.
«Ну богиня! Невероятная фотография, невероятная Вы», «Очень классно — естественной», «Нереальная девушка», «Офигенная! Какой пресс!!!!!! Умница», «Красивый прессак», «Боже, невероятная», «Офигеть! Фигура, прическа, боже! Бриллиант, не требующий огранки. Любовь в глазах и наша Дива помолодела и расцвела», «Это вообще законно выглядеть так красиво и молодо?», «С годами только моложе и краше», — обсуждают подписчики блога звезды.
А вы верите, что отношения влияют на внешность?
Фото и видео: instagram
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