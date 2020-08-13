Анастасия Костенко нарядила подросшую дочь в костюм а-ля Коко Шанель: «Маленькая леди»

Ссорясь со второй женой, Дмитрий Тарасов упрекал ее в том, что она слишком много значения уделяет соцсетям - для звезды «Дома-2» Ольги Бузовой публичность всегда играла большую роль. Теперь и сам футболист, и его третья по счету супруга Анастасия Костенко, с удовольствием демонстрируют свою жизнь напоказ, хвастаясь, например, подросшими дочками.

«Принцесса наша», - написала мама подросшей Миланы, публикуя ее фото в костюме в стиле Коко Шанель.