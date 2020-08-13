Анастасия Костенко нарядила подросшую дочь в костюм а-ля Коко Шанель: «Маленькая леди»
Ссорясь со второй женой, Дмитрий Тарасов упрекал ее в том, что она слишком много значения уделяет соцсетям - для звезды «Дома-2» Ольги Бузовой публичность всегда играла большую роль. Теперь и сам футболист, и его третья по счету супруга Анастасия Костенко, с удовольствием демонстрируют свою жизнь напоказ, хвастаясь, например, подросшими дочками.
«Принцесса наша», - написала мама подросшей Миланы, публикуя ее фото в костюме в стиле Коко Шанель.
Подписчики, которые нередко критикуют модель за неуместные стилевые сочетания и одежду «как с рынка», восхитились стилем крохи.
«Милота», «Маленькая леди», «Маленькая модница», «Какая красивая девочка! Как куколка, особенно на первом фото», «Уже большая принцесса, она такая у вас необычная», «Мисс элегантность ! До чего же хороша», - обсуждают они.
Фото и видео: Instagram/@kostenko.94
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