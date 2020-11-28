В Stories на своей странице в Instagram Наташа Королева предстала с новой прической, удивив многочисленных поклонников. Не так давно певица зарегистрировалась в TikTok и теперь активно публикует танцевальные ролики в обе социальные сети. В новом видео Наташа Королева затянула волосы в тугие афрокосы и зажгла под хит Лободы «Boom Boom». В ролике певица танцует перед камерой, а затем резко распускает волосы и остается с пышной прической с волнистыми прядями. Для съемки звезда примерила свободные камуфляжные брюки и однотонную футболку. Пользователи TikTok сравнили певицу с Анджелиной Джоли из фильма «Лара Кроф: Расхитительница гробниц».