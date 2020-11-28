Наташа Королева затянула волосы в тугие афрокосы и зажгла под хит Лободы
Фото: @koroleva__star / Instagram
В Stories на своей странице в Instagram Наташа Королева предстала с новой прической, удивив многочисленных поклонников. Не так давно певица зарегистрировалась в TikTok и теперь активно публикует танцевальные ролики в обе социальные сети. В новом видео Наташа Королева затянула волосы в тугие афрокосы и зажгла под хит Лободы «Boom Boom». В ролике певица танцует перед камерой, а затем резко распускает волосы и остается с пышной прической с волнистыми прядями. Для съемки звезда примерила свободные камуфляжные брюки и однотонную футболку. Пользователи TikTok сравнили певицу с Анджелиной Джоли из фильма «Лара Кроф: Расхитительница гробниц».
К слову, недавно мы писали, как Наташу Королеву жестко раскритиковали за защиту Тарзана: «Устроили цирк». 47-летняя популярная певица Наташа Королева и ее 50-летний супруг, известный танцор Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, недавно оказались в центре скандала, связанного с его изменой. Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» продолжает говорить на эту тему в публикчном поле.
Фото и видео: @koroleva__star / Instagram
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