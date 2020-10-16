Наташу Королеву жестко раскритиковали за защиту Тарзана: «Устроили цирк»
Фото: Instagram Наташи Королевой
На этот раз Наташа Королева опубликовала свое провокационное фото, на котором позирует в черном боди с глубоким декольте. «"Я не люблю, когда стреляют в спину, я также против выстрелов в упор", писал великий В. Высоцкий, а я дополню: "Я не люблю, когда друзья стреляют в спину"... Бойтесь друзей. Враги не предают», — написала певица, очевидно, намекая на телеведущего Андрея Малахова, на которого недавно решила подать в суд.
Однако вместе поддержки и комплиментов фолловеры артистки начали писать комментарии о том, как им надоело слушать откровения о личной драме звездной паре, а также наблюдать за тем, как Королева защищает неверного мужа: «Причем тут друзья, если муж такой», «Вас муж предал, а Малахов....Это просто его работа....Мне кажется, на него как раз и не стоит обижаться», «Не будьте жертвой! Бросить его надо», «Наташа, не позортесь», «Не, ну ваш муж об***ался, а зачем других обвинять в чем-то!?», «Спрос должен быть с мужа! А не с друзей, и не с любовниц!», «Сами устроили цирк со своим тарзаном, теперь не любят они», «Заманали уже со своими высказываниями за свою же личную жизнь!», «Слушайте, Наташа Королева, вы заколебали, друг, враг, разберитесь по-тихому! По - семейному!», «», «Бойтесь мужей, они предают чаще», «Если не считаете, что была измена, и все у вас хорошо с мужем, к чему эти игры в жертву в каждом посту и интервью. Уже реально смотрится как дешёвый пиар», «Такая красивая, а муж гуляет, не противно?», «Выгораживаете его как сына, пытаетесь обелить и выгородить, смотреть неприятно».
Напомним, несколько недель назад 28-летняя актриса Анастасия Шульженко заявила, что у нее была связь с Тарзаном. Внимание к звездному семейству и обсуждение их личной жизни порядком надоели артисту и он эмоционально признался, что изменил супруге. Сергей Глушко решил поставить жирную точку в скандале с его именем и записал видео, в котором рассказал о том, как все было на самом деле. Недавно Наталья и Сергей дали первое совместное интервью после скандала Ксении Собчак, вторая часть которого появилась в Сети 12 октября.
«Я лоханулся, не ошибаются только трупы. <...> Я ее люблю, и она это знает, она это чувствует. Да я очень сильно накосячил, конечно, у нас была разборка... Когда отпираться было уже невозможно, я во всем признался. Я сказал, что приму любое ее решение. Решишь разводиться со мной, выгонять — я пойму. Она была какое-то время в прострации. Лучше бы кричала... А когда она смотрит в одну точку, это хуже всего. В итоге мы решили, что мы вместе и вместе должны пройти это испытание», — рассказал Глушко.
«Я не считаю, что мне муж изменил. Тот выброс, который он устроил, я объясняю тем, что он очень эмоциональный и ведет себя как взрослый ребенок. Я не считаю, что это измена, я считаю, что это подстава. Его намеренно вели и подставляли... Я больше за него переживала, что он из-за своей глупости попал в такую ситуацию. Я не оправдываю его, но так сложилась ситуация. <...> Самый жирный его косяк — он привел ее домой. <...> Знаешь, сколько баб за двадцать лет мне звонили и писали о романе с Тарзаном, о беременностях своих», — заявила Наташа Королева в интервью Ксении Собчак.
Фото: instagram
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