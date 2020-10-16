Наташу Королеву жестко раскритиковали за защиту Тарзана: «Устроили цирк»

Напомним, несколько недель назад 28-летняя актриса Анастасия Шульженко заявила, что у нее была связь с Тарзаном. Внимание к звездному семейству и обсуждение их личной жизни порядком надоели артисту и он эмоционально признался, что изменил супруге. Сергей Глушко решил поставить жирную точку в скандале с его именем и записал видео, в котором рассказал о том, как все было на самом деле. Недавно Наталья и Сергей дали первое совместное интервью после скандала Ксении Собчак, вторая часть которого появилась в Сети 12 октября.

«Я лоханулся, не ошибаются только трупы. <...> Я ее люблю, и она это знает, она это чувствует. Да я очень сильно накосячил, конечно, у нас была разборка... Когда отпираться было уже невозможно, я во всем признался. Я сказал, что приму любое ее решение. Решишь разводиться со мной, выгонять — я пойму. Она была какое-то время в прострации. Лучше бы кричала... А когда она смотрит в одну точку, это хуже всего. В итоге мы решили, что мы вместе и вместе должны пройти это испытание», — рассказал Глушко.