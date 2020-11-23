Наташа Королева в жакете цвета брусники блеснула на фото с подросшим сыном

Королева поздравила Архипа с Днем сыновей. «Мой любимый Архип, спасибо тебе за то, что ты у меня есть. Это такое счастье быть мамой мальчика, юноши, мужчины. Такое счастье смотреть на тебя и видеть в тебе свое продолжение, свою опору», — прокомментировала публикацию звезда. На фото мать и сын позируют в total образах с насыщенным красным цветом в главной роли. Певица нарядилась в классический жакет из шелка, тону которого вторит губная помада. Дополнили look акцентные серьги, щедро усыпанные мерцающими кристаллами. Архип позирует в экошубе цвета граната.