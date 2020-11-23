Наташа Королева в жакете цвета брусники блеснула на фото с подросшим сыном
Фото: Instagram @koroleva__star
Королева поздравила Архипа с Днем сыновей. «Мой любимый Архип, спасибо тебе за то, что ты у меня есть. Это такое счастье быть мамой мальчика, юноши, мужчины. Такое счастье смотреть на тебя и видеть в тебе свое продолжение, свою опору», — прокомментировала публикацию звезда. На фото мать и сын позируют в total образах с насыщенным красным цветом в главной роли. Певица нарядилась в классический жакет из шелка, тону которого вторит губная помада. Дополнили look акцентные серьги, щедро усыпанные мерцающими кристаллами. Архип позирует в экошубе цвета граната.
Поклонники не жалели комплиментов для любимой артистки. «Красивый сынок, красивая мамочка», «Красавец вырос», «Мама — красавица, сын — прелесть», «Вы самая лучшая!», «Какой взрослый мужчина!», «Прекрасная семья», «Шикарная красотка!», — пишут в комментариях. Правда, некоторые не упустили возможность высказать свое мнение по поводу скандалов с Сергеем Глушко: «Главное, чтобы сын пример с отца не брал и стал достойным и верным мужчиной», «Лишь бы по стопам отца не пошел».
Фото: Instagram @koroleva__star
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