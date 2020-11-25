«Шикарные девчонки»: Светлана Лобода показала прогулку со стиляжкой-дочкой

Светлана Лобода порадовала своих поклонников яркой фотосессией со своей красавицей-дочкой Евой. Девочка подросла и с удовольствием меняет модные наряды и фотографируется вместе с мамой.

Сама Светлана появилась в стильном пальто, а дочку нарядила в пуховик с разноцветным эко-мехом. Образ дополнили шапочка и темные очки.

Поклонники остались в восторге от ярких кадров:

«Волшебные фотографии», «Фотки очень шикарные», «Ну просто САМЫЕ моднявые девули», «Какие вы красивые и стильные», «Сказать, что вы очень красивые - ничего не сказать», «Шикарные девчонки», «Шикарные мама и дочь», «Такие классные)», «Такие стильные девчушки!», «Какие красивые мама с дочкой, модные и стильные», «Доченька похожа на маму, красавицы!», «Света, какая ты стильная и крутая)», «Глаз не оторвать, красотки», «Какая доча взрослая уже», «Евочка похожа на маленькую Кристину Орбакайте!!!».

Кроме Евы, Светлана воспитывает еще одну дочку по имени Матильда. Отец девочки неизвестен – многие подозревают, что это Тилль Линдеманн, с которым у Лободы якобы был роман. Сокращенное имя девочки – Тильда.