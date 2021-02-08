Кончаловский будет отказывать Высоцкой в ролях из-за возраста: «Она умная и понимающая»
Фото: Eastnews
Андрей Кончаловский стал новым героем YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». Во время интервью ведущая Ксения Собчак поинтересовалась, планирует ли режиссер и дальше снимать свою супругу Юлию Высоцкую в главных ролях, когда она уже не будет подходить по возрасту, а если нет, то как это может отразиться на их личных отношениях.
«Я не возьму ее на главную роль. Она достаточно рациональный, умный, понимающий человек... Но есть масса ролей, которые можно играть и в возрасте, включая матушку Кураж, Медею… Господи, масса ролей! Личная жизнь и отношения режиссера с актрисой — серьезные вещи. Надо стараться быть объективным, потому что глупо давать актрисе роль, которую ей тяжело играть по возрасту. Это обезоруживает», — ответил Кончаловский.
Напомним, что недавно в Москве прошла церемония вручения премии «Золотой орел — 2021». На красной дорожке фотографам позировали многие знаменитости. Сын Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского Петр поднялся на сцену, чтобы получить приз отца, победившего с фильмом «Дорогие товарищи!» в номинации «Лучшая режиссура».
Картина рассказывает о расстреле советских рабочих, который произошел в 1962 году в Новочеркасске. Коммунистка и партийная работника по имени Людмила, которая становится свидетельницей произошедшего, пересматривает свои взгляды. В то же время пропадает дочь героини — Людмила вынуждена отправиться на ее поиски. Главную роль исполнила супруга режиссера Юлия Высоцкая. Фильм получил специальный приз жюри на 77-м Венецианском фестивале 7 сентября, где состоялась мировая премьера картины. В ноябре лента была выдвинута на премию «Оскар».
Фото: eastnews, globallookpress, instagram
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