Кончаловский будет отказывать Высоцкой в ролях из-за возраста: «Она умная и понимающая»

Напомним, что недавно в Москве прошла церемония вручения премии «Золотой орел — 2021». На красной дорожке фотографам позировали многие знаменитости. Сын Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского Петр поднялся на сцену, чтобы получить приз отца, победившего с фильмом «Дорогие товарищи!» в номинации «Лучшая режиссура».

Картина рассказывает о расстреле советских рабочих, который произошел в 1962 году в Новочеркасске. Коммунистка и партийная работника по имени Людмила, которая становится свидетельницей произошедшего, пересматривает свои взгляды. В то же время пропадает дочь героини — Людмила вынуждена отправиться на ее поиски. Главную роль исполнила супруга режиссера Юлия Высоцкая. Фильм получил специальный приз жюри на 77-м Венецианском фестивале 7 сентября, где состоялась мировая премьера картины. В ноябре лента была выдвинута на премию «Оскар».