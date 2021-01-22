Сын Высоцкой и Кончаловского пришел на «Золотого орла» с Михалковыми и получил награду отца

Картина «Дорогие товарищи!» рассказывает о расстреле советских рабочих, который произошел в 1962 году в Новочеркасске. Коммунистка и партийная работника по имени Людмила, которая становится свидетельницей произошедшего, пересматривает свои взгляды. В то же время пропадает дочь героини — Людмила вынуждена отправиться на ее поиски. Роль Людмилы исполнила супруга режиссера Юлия Высоцкая. Также в работе над фильмом приняли участие Юлия Бурова, Сергей Эрлиш, Андрей Гусев, Владислав Комаров, Иван Мартынов и Дмитрий Костяев.

Фильм получил специальный приз жюри на 77-м Венецианском фестивале 7 сентября, где состоялась мировая премьера картины. В ноябре лента была выдвинута на премию «Оскар».