Сын Высоцкой и Кончаловского пришел на «Золотого орла» с Михалковыми и получил награду отца
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В числе гостей мероприятия были сестры Анна и Надежда Михалковы. Сопровождали девушек в элегантных черных платьях сын Анны Андрей Баков и сын их дяди Андрея Кончаловского Петр. Последний поднялся на сцену, чтобы получить приз отца, победившего с фильмом «Дорогие товарищи!» в номинации «Лучшая режиссура».
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Картина «Дорогие товарищи!» рассказывает о расстреле советских рабочих, который произошел в 1962 году в Новочеркасске. Коммунистка и партийная работника по имени Людмила, которая становится свидетельницей произошедшего, пересматривает свои взгляды. В то же время пропадает дочь героини — Людмила вынуждена отправиться на ее поиски. Роль Людмилы исполнила супруга режиссера Юлия Высоцкая. Также в работе над фильмом приняли участие Юлия Бурова, Сергей Эрлиш, Андрей Гусев, Владислав Комаров, Иван Мартынов и Дмитрий Костяев.
Фильм получил специальный приз жюри на 77-м Венецианском фестивале 7 сентября, где состоялась мировая премьера картины. В ноябре лента была выдвинута на премию «Оскар».
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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