Фильм Андрея Кончаловского выдвинули на премию «Оскар»

Фильм режиссера Андрея Кончаловского был номинирован на премию «Оскар». Об этом сообщает ТАСС.

Председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов подтвердил, что именно этот фильм будет представлен от России.

Также фильм получил специальный приз жюри на 77-м Венецианском фестивале 7 сентября, где состоялась мировая премьера картины.

«Дорогие товарищи» рассказывает о расстреле советских рабочих, который произошел в 1962 году в Новочеркасске.

Коммунистка и партийная работника по имени Людмила, которая становится свидетельницей произошедшего, пересматривает свои взгляды. В то же время пропадает дочь героини — Людмила вынуждена отправиться на ее поиски.

Роль Людмилы исполнила Юлия Высоцкая. Также в работе над фильмом приняли участие Юлия Бурова, Сергей Эрлиш, Андрей Гусев, Владислав Комаров, Иван Мартынов и Дмитрий Костяев.

Сам Кончаловский прокомментировал:

«Для меня особенно дорого, что мои коллеги — люди, большинство из которых родились при советской власти, — оценили этот фильм. Это признание очень важно для меня. Оно означает, что мне удалось восстановить дух эпохи и рассказать о противоречивости жизни дорогих мне товарищей — поколения советских людей, прошедших войну, колоссальными жертвами победивших нацизм и в кратчайшие сроки восстановивших страну. Вопрос в другом: насколько моя попытка разобраться в противоречиях жизни этого поколения будет понятна или прочувствована за рубежом… Я не уверен, что это в принципе возможно».