53-летняя Николь Кидман восхитила подтянутыми формами в спортивном костюме
Фото: @nicolekidman / Instagram
На новой фотографии, которую актриса опубликовала на своей странице в Instagram, Николь позирует на рассвете в саду, демонстрируя стройные, подтянутые формы в спортивном костюме. Несмотря на возраст и загруженный график Николь продолжает активно тренироваться и не проводит ни дня без тренировок. Для занятий она выбирает черный комплект из лосин и браллета, к которому подбирает белые кроссовки с черной отделкой. Фанатов восхитила фигура Николь: «Я в восторге!», «Слишком красива!», «Вы — супер!», «Невероятная» — пишут в комментариях.
Сегодня Николь Кидман — одна из самых желанных женщин мира. Однако чувство любви к себе у звезды появилось не сразу. Любопытно, что в начале карьеры она считала себя гадким утенком.
К слову, недавно мы писали, как 53-летняя Николь Кидман блеснула в мальчишеской бейсболке и брутальных казаках. Николь Кидман показала, как сочетать разные стили в одном образе, применив на практике спортшик и мотивы вестерна.
Фото и видео: @nicolekidman / Instagram
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