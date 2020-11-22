53-летняя Николь Кидман восхитила подтянутыми формами в спортивном костюме

Сегодня Николь Кидман — одна из самых желанных женщин мира. Однако чувство любви к себе у звезды появилось не сразу. Любопытно, что в начале карьеры она считала себя гадким утенком.

К слову, недавно мы писали, как 53-летняя Николь Кидман блеснула в мальчишеской бейсболке и брутальных казаках. Николь Кидман показала, как сочетать разные стили в одном образе, применив на практике спортшик и мотивы вестерна.