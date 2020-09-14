53-летняя Николь Кидман блеснула в мальчишеской бейсболке и брутальных казаках

Кидман позирует, вальяжно закинув ногу на ногу. На ней — свободное чайное платье с затейливым флористическим принтом, которое звезда кино с легкой небрежностью подняла до самых опасных пределов. Поверх него накинута объемная ветровка цвета куркумы. К легкому наряду — брутальная обувь. Выбор стилистов пал на массивные казаки из кожи насыщенного рыжего оттенка с тиснением и с высоким фигурным голенищем. Венчает микс спортшика и образа хозяйки ранчо ярко-красная бейсболка, по-мальчишески надетая козырьком назад. Фанаты оценили стильный аутфит Николь: «Мне нравится ваша обувь!», «Слишком красива!», «Вы — супер!», «Невероятный стиль» — пишут в комментариях.