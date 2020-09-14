passion.ru

53-летняя Николь Кидман блеснула в мальчишеской бейсболке и брутальных казаках

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Николь Кидман

Фото: Globallook

Николь Кидман показала, как сочетать разные стили в одном образе, применив на практике спортшик и мотивы вестерна. 53-летняя актриса блеснула в модной съемке, примерив образ дерзкой подружки ковбоя, и произвела настоящий фурор в Сети.

Кидман позирует, вальяжно закинув ногу на ногу. На ней — свободное чайное платье с затейливым флористическим принтом, которое звезда кино с легкой небрежностью подняла до самых опасных пределов. Поверх него накинута объемная ветровка цвета куркумы. К легкому наряду — брутальная обувь. Выбор стилистов пал на массивные казаки из кожи насыщенного рыжего оттенка с тиснением и с высоким фигурным голенищем. Венчает микс спортшика и образа хозяйки ранчо ярко-красная бейсболка, по-мальчишески надетая козырьком назад. Фанаты оценили стильный аутфит Николь: «Мне нравится ваша обувь!», «Слишком красива!», «Вы — супер!», «Невероятный стиль» — пишут в комментариях.

Николь Кидман / Instagram @nicolekidman

Ранее мы рассказывали об эволюции стиля Кидман, наряды которой становятся все ярче, местами даже эпатажнее. Как элегантные комбинации сменились макси-платьями с футуристичным дизайном — читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook, Instagram @nicolekidman

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!