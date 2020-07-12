Пижама «хищной» расцветки и солнцезащитные очки: Николь Кидман показала, какой ее видит 12-летняя дочь
Фото: AdMedia/Global Look Press
53-летняя Николь Кидман показала в блоге фото, сделанное ее 12-летней дочерью Сандей. На снимке австралийско-американская актриса позирует в шелковой пижаме «хищной» леопардовой расцветки и солнцезащитных очках. «Привет всем крутым котам и котятам. Фото сделано Сандей», — подписала снимок Кидман.
«Красивая, чертовка», «Она идеальна», «Вы самая красивая женщина в мире», «Вау, так прекрасна», «Ваша дочь - замечательный фотограф, но, конечно, у нее есть великолепный объект для съемки», «Элегантно и красиво», «Очень мило, Николь», «Потрясающее фото Николь, отличная работа с фотографией Сандей», «Ангел на земле», «Всегда молодая», «Горячая мама», «Отличная работа, Сандей! У нее отличный глаз, красивое фото!», «Великолепное фото, Сандей!» — восхищаются фолловеры.
Напомним, Николь Кидман стала мамой в браке с музыкантом Китом Урбаном. 7 июля 2008 года у пары родилась дочь Сандей Роуз, а 28 декабря 2010 года на свет появилась Фейт Маргарет — девочку звездной чете выносила суррогатная мать, однако она является биологической дочерью Николь и Кита.
Фото: Instagram/@nicolekidman, Globallookpress
Видео: Instagram/@nicolekidman
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