Считала себя гадким утенком: как выглядела Николь Кидман в начале карьеры и до знакомства с Томом Крузом
Фото: East News
Николь родилась 20 июня 1967 года на Гавайях, где тогда работали ее родители. Но, когда девочке исполнилось четыре года, семья вернулась на историческую родину в Австралию. Там Кидман начала заниматься балетом. Фигура у рыжеволосой девчонки будто с прозрачной белой кожей была нескладной для танцев. Она была выше одногодок и часто слышала в свой адрес колкие фразы: швабра, гадкий утенок. Да она и сама была согласна с насмешками. В подростковом возрасте Николь считала себя некрасивой.
Фото: www.instagram.com/nicolekidman/
Хореография настолько увлекла юную австралийку, что она попала в национальный театр молодежи, а после — в театр «Филип Стрит», где она изучала, кроме танцев и вокал, который в будущем пригодился в карьере.
Талант девочки разглядели педагоги, и не без их участия 15-летняя Николь получила первую роль в кино: в 1983 году вышел фильм «Рождество в лесу». В последующие несколько лет она оттачивала актерскую игру на второстепенных персонажах в таких фильмах, как «Примитивная страна», «Бандиты на велосипедах», «До мозга костей», «Погоня в ночи». Роли были небольшими, но все они случились в актерской карьере юной Николь в один год.
Первую большую роль Кидман получила в 20 лет в фильме «Вьетнам, до востребования».
Фото: Кадр фильма
Прорывным в карьере австралийки стал 1989 год, когда на экраны вышел мини-сериал «Бангкок Хилтон», где 22-летняя Кидман сыграла Катрину Стэнтон, выросшую в тепличных условиях девушку, попавшую в любовные сети наркоторговца и позже обвиненную в перевозе запрещенных веществ.
До сих пор — 30 лет спустя — роль Катрины считается одной из самых ярких и пронзительных в карьере актрисы.
Фото: Кадр фильма
В фильме показана природная красота артистки: ее героиня выглядела так же, как и сама Кидман в повседневной жизни. Актриса, еще не приобрела голливудский лоск и блистала буйными рыжими кудрями и полным отсутствием косметики. С макияжем Николь появлялась лишь перед фотокамерами.
Фото: Getty Images
После успеха фильма «Бангкок Хилтон» Кидман стала получать предложения о съемках одно за одним. И уже через год Николь на съемках фильма «Дни грома» познакомилась с будущим мужем Томом Крузом.
Фото: Кадр фильма
Их роман был настолько стремительным и страстным, что Круз не задумываясь развелся с первой супругой Мими Роджерс и повел под венец Кидман. Актеры стали одно из самых необычных и обсуждаемых пар Голливуда.
Фото: East News
Оба супруга в 1990-е годы были нарасхват у режиссеров. За 10 лет и Николь Кидман и Том Круз снялись в 12 фильмах каждый («Флирт», «Готова на все», «Бэтмен навсегда», «Миротворец», «Практическая магия»; «Несколько хороших парней», «Интервью с вампиром», «Фирма», «Миссия невыполнима» и других).
Супруги даже сыграли вместе в фильмах «Далеко-далеко» (1992 год) и с «Широко закрытыми глазами» (1999 год).
Во время работы над вторым из указанных совместных фильмов у Кидман и Круза произошел серьезный кризис в отношениях. До развода оставалось еще около двух лет, но он уже был неизбежен, даже несмотря на наличие двоих усыновленных детей Изабеллы и Коннора.
В браке с Крузом у Кидман не было своих детей. Она после с расставанием с супругом рассказывала, что развод был для нее шоком и неожиданностью, несмотря на все предпосылки к нему. Актеры развелись в 2001 году, незадолго до 10-летия свадьбы.
После Николь приписывали роман с Джудом Лоу, с которым она вместе снималась в фильме «Холодная гора». Пресса даже обвиняла актрису, что она стала причиной разлада в семье Лоу. Кидман подала в суд на таблоид, распространивший эту новость, и выиграла иск, а деньги потратила на благотворительность.
Позже у нее были отношения с Лени Кравицем, Робби Уильямсом и другими известными мужчинами. Кидман даже признавалась, что у нее была помолвка с таинственным избранником, но до свадьбы дело не дошло.
И в 2005 году она встретила второго мужа, известного музыканта Кита Урбана. К тому времени у нее уже был «Оскар» за главную роль в фильме «Часы» (2002 год), десятки блестящих ролей, не хватало лишь личного счастья. Это ей дал новый возлюбленный.
Влюбленные поженились в июне 2006 года в Сиднее, а в 2008-м 41-летняя Кидман родила первую дочь Сандэй Роуз Кидман-Урбан. Еще через два с половиной года супруги стали родителями во второй раз. Но теперь их дочь Фэйт Маргарет выносила суррогатная мать, но генетически девочка является ребенком Кидман и Урбана.
Фото: Getty Images
После рождения дочек, которых она не показывает посторонним, Кидман продолжила активно сниматься. Фильмы с ее участием получают высокие рейтинги и лестную оценку критиков, а актриса зарабатывает гонорары с шестью нулями. Николь несколько раз попадала в списки самых востребованных и высокооплачиваемых актрис Голливуда, а также возглавляла рейтинг самых богатых актрис Австралии.
Фото: www.instagram.com/nicolekidman/
Кинохитами последних лет стали такие картины с участием Кидман, как «Лев» (получил 6 номинаций на «Оскар»), «Большая маленькая ложь», «Отыграть назад».
В ближайшее время ожидается премьера еще двух фильмов с участием Кидман. Идеальная фигура и моложавая внешность позволяют Кидман показывать героинь, намного моложе нее самой (например, Атланта в «Аквамене»), а блестящий талант помогает перевоплощаться в персонажей с необычной внешностью и характером (Эрин Белл, «Время возмездия»).
График съемок Кидман расписан на годы вперед, и все же самым главным для нее остается семья. Актриса периодически видится со старшими детьми, живущими в США, и все свободное время проводит с маленькими дочками дома в Австралии. Также Николь ведет социальную работу по борьбе с раком груди, который победила ее мать.
Фото: Instagram Николь Кидман, кадры фильмов, East News, Getty Images
Видео: youtube-канал Keith Urban, фильмы «Бангкок Хилтон», «Далеко-далеко»
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