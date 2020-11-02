Считала себя гадким утенком: как выглядела Николь Кидман в начале карьеры и до знакомства с Томом Крузом

Во время работы над вторым из указанных совместных фильмов у Кидман и Круза произошел серьезный кризис в отношениях. До развода оставалось еще около двух лет, но он уже был неизбежен, даже несмотря на наличие двоих усыновленных детей Изабеллы и Коннора.

В браке с Крузом у Кидман не было своих детей. Она после с расставанием с супругом рассказывала, что развод был для нее шоком и неожиданностью, несмотря на все предпосылки к нему. Актеры развелись в 2001 году, незадолго до 10-летия свадьбы.

После Николь приписывали роман с Джудом Лоу, с которым она вместе снималась в фильме «Холодная гора». Пресса даже обвиняла актрису, что она стала причиной разлада в семье Лоу. Кидман подала в суд на таблоид, распространивший эту новость, и выиграла иск, а деньги потратила на благотворительность.

Позже у нее были отношения с Лени Кравицем, Робби Уильямсом и другими известными мужчинами. Кидман даже признавалась, что у нее была помолвка с таинственным избранником, но до свадьбы дело не дошло.

И в 2005 году она встретила второго мужа, известного музыканта Кита Урбана. К тому времени у нее уже был «Оскар» за главную роль в фильме «Часы» (2002 год), десятки блестящих ролей, не хватало лишь личного счастья. Это ей дал новый возлюбленный.