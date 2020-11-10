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53-летняя Николь Кидман блеснула осиной талией в платье-плиссе

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Николь Кидман

Фото: Instagram @nicolekidman

Николь Кидман поделилась бэкстейдж-кадром со съемок и восхитила поклонников свежим и заметно помолодевшим видом. В прическе ли дело или в ярком цвете наряда, который так к лицу 53-летней актрисе, — выясняем!

Кидман блеснула стройной фигурой и осиной талией в эффектном трикотажном платье. И это отличная идея, которую стоит взять на заметку для противостояния холодам и осенней серости. Насыщенный терракотовый оттенок, плиссировки, свободный верх с рукавами по типу кимоно и акцент формах произвели настоящий вау-эффект. Дополнен лаконичный, но яркий образ скромным нюдовым мейкапом и пышной прической с буйными кудрями, которая собрала не одну сотню комплиментов от фанатов.

Николь Кидман похвасталась стройной фигурой в платье-плиссе

Фото: Instagram @nicolekidman

Поклонники были щедры на теплые слова для любимой актрисы. «Прическа и наряд — огонь!», «Вы такая милая», «Как же вам идет эта прическа», «Божественно красива», «Невероятная!» — пишут в комментариях. Сегодня Николь Кидман — одна из самых желанных женщин мира. Однако чувство любви к себе у звезды появилось не сразу. Любопытно, что в начале карьеры она считала себя гадким утенком. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @nicolekidman / Globallook

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