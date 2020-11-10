53-летняя Николь Кидман блеснула осиной талией в платье-плиссе

Поклонники были щедры на теплые слова для любимой актрисы. «Прическа и наряд — огонь!», «Вы такая милая», «Как же вам идет эта прическа», «Божественно красива», «Невероятная!» — пишут в комментариях. Сегодня Николь Кидман — одна из самых желанных женщин мира. Однако чувство любви к себе у звезды появилось не сразу. Любопытно, что в начале карьеры она считала себя гадким утенком. Подробнее читайте на Passion.ru.