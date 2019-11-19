«Хорошо, что запретили солярии»: Глюк`oZa с юмором отреагировала на фото из своей молодости
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Продюсер Максим Фадеев, который недавно расторг контракты со всеми артистами своего лейбла, поделился с подписчиками в Instagram старым снимком.
На фото с Фадеевым запечатлена и юная Наталья Ионова, известная как Глюк’oZa. На снимке Наталью можно увидеть в ее натуральной красоте: без косметики, присущего ей теперь лоска и фотошопа. «Хорошо, запретили солярии. Иначе бы я уже сгорела», — с юмором отрегаировала артистка на фотографию.
Фото: Instagram
«Я тебя и жареную, и вареную люблю», «Ой, какие все смешные», «Макс, ты бомба, тебя любят много людей», «Глюкоза просто куколка», «Наташа здесь старше выглядит, чем сейчас», «Классные такие», — написали в комментариях.
Сейчас 33-летняя Наталья Ионова не появляется перед камерой без шикарного макияжа и укладки. Часто ее критикуют за чрезмерное увлечение фотошопом. Но артистка с иронией отвечает хейтерам, что обожает своих «пупсиков».
Максим Фадеев заявил, что отправляется в кругосветное путешествие с несколькими музыкантами, с которыми в течение 100 дней будет сочинять музыку непосредственно на борту лайнера.
Фото и видео: Instagram
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