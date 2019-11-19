«Хорошо, что запретили солярии»: Глюк`oZa с юмором отреагировала на фото из своей молодости

«Я тебя и жареную, и вареную люблю», «Ой, какие все смешные», «Макс, ты бомба, тебя любят много людей», «Глюкоза просто куколка», «Наташа здесь старше выглядит, чем сейчас», «Классные такие», — написали в комментариях.

Сейчас 33-летняя Наталья Ионова не появляется перед камерой без шикарного макияжа и укладки. Часто ее критикуют за чрезмерное увлечение фотошопом. Но артистка с иронией отвечает хейтерам, что обожает своих «пупсиков».

Максим Фадеев заявил, что отправляется в кругосветное путешествие с несколькими музыкантами, с которыми в течение 100 дней будет сочинять музыку непосредственно на борту лайнера.