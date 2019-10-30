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«Желаю всем всего хорошего»: Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла MALFA

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Максим Фадеев и Ольга Серябкина

Фото: Instagram

Продюсер сделал официальное заявление.

Максим Фадеев, 30 лет владеющей продюсерской компанией, расторг контракты со всеми артистами лейбла. Об этом он заявил на своих официальных страницах.

Продюсер рассказал, что отдал все песни в безвозмездное пользование артистам, за исключением двух персон, с которыми идут судебные тяжбы. Их имена Фадеев не назвал (в последнее время лейбл со скандалом покинула Наргиз Закирова и Олег Майами, - прим. ред.).

Максим Фадеев feat. SEREBRO - «Притяженья больше нет»

Свое решение Максим Фадеев аргументировал желанием реструктуризировать компанию и изменить ее внутренний посыл. «Мы работали с порядка 30-ю артистами, и компания разрослась до таких размеров, что ее стало трудно контролировать. Теперь сосредоточимся на улучшении контента. И в год будем предлагать 1-2 артистов», — рассказал Максим Фадеев.

Он также добавил, что желает своим бывшим подопечным удачи. «Желаю вам найти все, что вы хотите, самого лучшего. А мы пойдем дальше. Всем мир», — завершил речь продюсер.

На официальном сайте лейбла MALFA раздел «Артисты» недоступен. Однако на главной странице висит афиша осенних концертов группы Serebro и ссылка на песню «Полуголые» Molly (Ольга Серябкина).

Ранее под крылом Максима Фадеева работали: Наргиз Закирова, Ольга Серябкина, Олег Майами, MAGNETUS, ЕВА (Ксения Бракунова), ИСАЙЯ (Александр Панасюк), Кристина Кошелева и другие артисты.

Фото и видео: Instagram, MALFA

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