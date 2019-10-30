«Желаю всем всего хорошего»: Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла MALFA
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Фото: Instagram
Максим Фадеев, 30 лет владеющей продюсерской компанией, расторг контракты со всеми артистами лейбла. Об этом он заявил на своих официальных страницах.
Продюсер рассказал, что отдал все песни в безвозмездное пользование артистам, за исключением двух персон, с которыми идут судебные тяжбы. Их имена Фадеев не назвал (в последнее время лейбл со скандалом покинула Наргиз Закирова и Олег Майами, - прим. ред.).
Свое решение Максим Фадеев аргументировал желанием реструктуризировать компанию и изменить ее внутренний посыл. «Мы работали с порядка 30-ю артистами, и компания разрослась до таких размеров, что ее стало трудно контролировать. Теперь сосредоточимся на улучшении контента. И в год будем предлагать 1-2 артистов», — рассказал Максим Фадеев.
Он также добавил, что желает своим бывшим подопечным удачи. «Желаю вам найти все, что вы хотите, самого лучшего. А мы пойдем дальше. Всем мир», — завершил речь продюсер.
На официальном сайте лейбла MALFA раздел «Артисты» недоступен. Однако на главной странице висит афиша осенних концертов группы Serebro и ссылка на песню «Полуголые» Molly (Ольга Серябкина).
Ранее под крылом Максима Фадеева работали: Наргиз Закирова, Ольга Серябкина, Олег Майами, MAGNETUS, ЕВА (Ксения Бракунова), ИСАЙЯ (Александр Панасюк), Кристина Кошелева и другие артисты.
Фото и видео: Instagram, MALFA
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