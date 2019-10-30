«Желаю всем всего хорошего»: Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла MALFA

Максим Фадеев, 30 лет владеющей продюсерской компанией, расторг контракты со всеми артистами лейбла. Об этом он заявил на своих официальных страницах.

Продюсер рассказал, что отдал все песни в безвозмездное пользование артистам, за исключением двух персон, с которыми идут судебные тяжбы. Их имена Фадеев не назвал (в последнее время лейбл со скандалом покинула Наргиз Закирова и Олег Майами, - прим. ред.).