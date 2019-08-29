Глюк`oZa раззадорила хейтеров фотографиями в нижнем белье: «Я вас обожаю, мои пупсики»

В Сочи закончился музыкальный фестиваль «Новая волна». В нем принимали участие и боровшиеся за признание конкурсанты, и именитые гости. Была среди них и певица Глюк’oZa, выступившая на открытии фестиваля.
Для номера «Фэн-шуй» 33-летняя Наталья Ионова выбрала смелый наряд: золотой шелковый халат, накинутый на кружевное белье.
В Instagram артистка опубликовала кадры своего выступления, где подписчики смогли рассмотреть детально наряд Глюк’oZы. Певица призналась, что сделала пост специально, чтобы раззадорить недоброжелателей. «Мой номер Феншуй на Новой волне. Специально для моих милых хейтеров, я вас обожаю мои пупсики», - написала она (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).
И критика не заставила себя ждать. «Отвратительно... Не приятно на вас смотреть...», «Совсем ошал****сь», «Да, уж! Скоро совсем без одежды будете петь? Образ для супруга, которого нужно раздраконить после 25 лет совместной жизни», «Да понятно что можно выйти в чем угодно, просто для чего? Зрители же не пришли в трусах? Ну как бы должна быть хоть какая то культура!!!! Для чего так выходить?», - негодовали подписчики Глюк’oZы.
Но нашлись и те, кому ее образ понравился. «Супер!!!», «Глюкоза- Владычица Фэн-Шуя навсегда», - написали защитники.
А вам понравился сценический наряд певицы?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Видео: youtube.com/ Россия 1
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