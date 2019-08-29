Глюк`oZa раззадорила хейтеров фотографиями в нижнем белье: «Я вас обожаю, мои пупсики»

И критика не заставила себя ждать. «Отвратительно... Не приятно на вас смотреть...», «Совсем ошал****сь», «Да, уж! Скоро совсем без одежды будете петь? Образ для супруга, которого нужно раздраконить после 25 лет совместной жизни», «Да понятно что можно выйти в чем угодно, просто для чего? Зрители же не пришли в трусах? Ну как бы должна быть хоть какая то культура!!!! Для чего так выходить?», - негодовали подписчики Глюк’oZы.

Но нашлись и те, кому ее образ понравился. «Супер!!!», «Глюкоза- Владычица Фэн-Шуя навсегда», - написали защитники.

А вам понравился сценический наряд певицы?