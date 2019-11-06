«Совсем тоненькая»: поклонники 33-летней Натальи Ионовой обсуждают ее новое пляжное фото
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram Глюк’Оzы
Глюк’oZa опубликовала новое фото в купальнике.
«Иногда нужно хоть несколько дней, чтобы перезагрузиться. Особенно хорошо сменить обстановку», — написала она.
«Офигенская», «Богиня! Наташа! Ну в чем главный секрет вашей сногсшибательной фигуры????», «Совсем тоненькая», «Простоооо бомбическая», «Божественна», — обсуждают фолловеры.
Фото и видео: instagram
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