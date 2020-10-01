Светлана Ходченкова заинтриговала новым нежным фото с Максимом Матвеевым
Фото: @svetlana_khodchenkova / Instagram
Светлана Ходченкова нередко публикует снимки, сделанные во время съемочного процесса. В этот раз актриса заинтриговала новым нежным фото с актером Максимом Матвеевым. На черно-белом кадре обе звезды лежат на одной подушке в «небрежных» домашних образах. Светлана делает вид, что спит, а Максим трогательно улыбается, смотря на актрису. Многие поклонники звезды предположили, что их ожидает продолжение полюбившейся мелодрамы «Любит не любит», где актеры сыграли возлюбленных.
Уже можно... «СПОЙЛЕР». СКОРО.
— написала Светлана.
Однако Светлана поспешила развеять многочисленные предположения фолловеров и раскрыла интригу. В марте 2021 года выйдет политический триллер «Спойлер», где Светлана и Максим исполнят главные роли. Кроме них в фильме можно будет увидеть Олега Меньшикова, Артема Михалкова, Юлию Снигирь и Алексея Гуськова.
Фолловеры тут же начали предполагать, какой инфоповод подготовила для поклонников актриса: «Оооо:) Сразу вспоминался фильм «Любит - не любит» Клима Шипенко)», «Любит не любит лучшее что я видела из российских мелодрам», «Матвеев похож на Петрова,Холченкова на Пересильд)))», «Да, уже по телеку реклама идет. Так что ждем», «Обожаю Ваш дуэт! Ребята - Вы лучшие!!!!», «Это какой то новый фильм , или сериал !?», «Идеальное сочетание на экране», «Сколько новых слов...спойлер что это?», «Очень жду этот сериал».
К слову, недавно мы писали, как Светлана Ходченкова показала экстремально стройную фигуру в платье стиля 50-х годов. Селфи, которое опубликовала в своем блоге, вызвало неоднозначную реакцию публики.
Фото и видео: @svetlana_khodchenkova / Instagram
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