Светлана Ходченкова заинтриговала новым нежным фото с Максимом Матвеевым

Фолловеры тут же начали предполагать, какой инфоповод подготовила для поклонников актриса: «Оооо:) Сразу вспоминался фильм «Любит - не любит» Клима Шипенко)», «Любит не любит лучшее что я видела из российских мелодрам», «Матвеев похож на Петрова,Холченкова на Пересильд)))», «Да, уже по телеку реклама идет. Так что ждем», «Обожаю Ваш дуэт! Ребята - Вы лучшие!!!!», «Это какой то новый фильм , или сериал !?», «Идеальное сочетание на экране», «Сколько новых слов...спойлер что это?», «Очень жду этот сериал».

К слову, недавно мы писали, как Светлана Ходченкова показала экстремально стройную фигуру в платье стиля 50-х годов. Селфи, которое опубликовала в своем блоге, вызвало неоднозначную реакцию публики.