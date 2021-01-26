Кети Топурия вернулась домой из роддома с новорожденным сыном

Кети Топурия, которая 21 января стала мамой во второй раз и родила сына, вернулась домой из роддома. Об этом сообщил портал Super.ru, опубликовав эксклюзивное видео, которое оказалось в распоряжении журналистов.

Устраивать шикарную церемонию на выписке, подобно сыну Валерии Арсению Шульгину, Топурия не стала. Вместе с сыном и мужем они тихо и незаметно ушли без толпы родственников и шумных поздравлений.

Лев Деньгов, муж Кети, не только лично забрал супругу из родильного дома, но и присутствовал в медицинском учреждении во время родов.

Новорожденного мальчика назвали Адам — об этом рассказала сама Кети на своей странице в Instagram.

Теперь у Топурии двое детей — сын Адам и старшая дочка Оливия от первого брака певицы с Львом Гейхманом. У Льва Деньгова также есть двое детей.

Кети Топурия долго скрывала свое интересное положение, несмотря на настойчивые слухи, которые ходили о беременности певицы. Она нашла интересный и оригинальный способ красиво рассказать миру о скором пополнении в семействе — представила новый шикарный клип на песню «Се Ля Ви».