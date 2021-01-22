Кети Топурия показала новорожденного сына и назвала имя малыша
Фото: Instagram Льва Деньгова
Кети Топурия опубликовала в Instagram очень трогательное фото, на котором продемонстрировала пяточки своего новорожденного сына. «Адам 21/01/21», — раскрыла певица имя малыша в подписи к снимку.
Фото: Instagram Кети Топурии
В комментариях звезду с пополнением в семействе поздравили Александр Ревва, Наталья Подольская, Вера Брежнева и многочисленные друзья, коллеги и поклонники.
О том, что Кети Топурия родила мальчика, стало известно несколькими часами ранее. Малыш появился на свет в одном из лучших роддомов столицы. Мальчик стал вторым ребенком певицы, у которой также есть дочь от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом.
Напомним, что о беременности Кети Топурии стало известно в конце года, а в декабре певица вышла замуж за отца своего сына, бизнесмена Льва Деньгова, слухи о романе с которым появились еще летом. На церемонии бракосочетания она появилась в элегантном белом платье, которое подчеркнуло живот. Несмотря на интересное положение, Кети продолжала активно заниматься карьерой и даже выпустила песню и клип в декабре, в котором появилась беременной. Вернуться в рабочий ритм певица планирует вскоре после родов, однако это будет зависеть также от ситуации в шоу-бизнесе в связи с пандемией коронавируса.
Фото: instagram
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