Кети Топурия показала новорожденного сына и назвала имя малыша

В комментариях звезду с пополнением в семействе поздравили Александр Ревва, Наталья Подольская, Вера Брежнева и многочисленные друзья, коллеги и поклонники.

О том, что Кети Топурия родила мальчика, стало известно несколькими часами ранее. Малыш появился на свет в одном из лучших роддомов столицы. Мальчик стал вторым ребенком певицы, у которой также есть дочь от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом.