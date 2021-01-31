Кети Топурия показала, как дочь нянчится с новорожденным братом
Фото: @keti_one_official / Instagram
Кети Топурия впервые показала, как дочь нянчится с новорожденным братом. Оливия заботливо укачивает колыбель и играет с мальчиком в плюшевые игрушки. Девочка развеселила Адама плюшевой игрушкой зайца. Кети Топурия сняла весь процесс на видео и опубликовала нежное видео. Певица также показала, как выглядит детская комната. Вокруг кроватки она повесила белоснежный балдахин, а на стене повесила фигурные полки в форме носорогов. Текстиль и игрушки преимущественно выбрала в синем и голубом цвете.
Кети Топурия стала мамой во второй раз 21 января и родила сына, которого назвали Адамом. Отцом мальчика стал второй муж Топурии, Лев Деньгов, за которого Кети вышла замуж в конце прошлого года, уже будучи беременной.
Кроме Адама, у певицы есть старшая дочка Оливия от ее первого супруга, Льва Гейхмана. У Льва Деньгова также есть двое детей от предыдущего брака.
Топурия долгое время скрывала свою беременность, несмотря на настойчивые сообщения инсайдеров, и раскрыла свое интересное положение, представив клип на песню «Се Ля Ви».
Фото и видео: @keti_one_official / Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!