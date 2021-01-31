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Кети Топурия показала, как дочь нянчится с новорожденным братом

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Кети Топурия

Фото: @keti_one_official / Instagram

5-летняя Оливия трогательно ухаживает за братом-малюткой Адамом.

Кети Топурия впервые показала, как дочь нянчится с новорожденным братом. Оливия заботливо укачивает колыбель и играет с мальчиком в плюшевые игрушки. Девочка развеселила Адама плюшевой игрушкой зайца. Кети Топурия сняла весь процесс на видео и опубликовала нежное видео. Певица также показала, как выглядит детская комната. Вокруг кроватки она повесила белоснежный балдахин, а на стене повесила фигурные полки в форме носорогов. Текстиль и игрушки преимущественно выбрала в синем и голубом цвете.

Кети Топурия стала мамой во второй раз 21 января и родила сына, которого назвали Адамом. Отцом мальчика стал второй муж Топурии, Лев Деньгов, за которого Кети вышла замуж в конце прошлого года, уже будучи беременной.

Кроме Адама, у певицы есть старшая дочка Оливия от ее первого супруга, Льва Гейхмана. У Льва Деньгова также есть двое детей от предыдущего брака.

Топурия долгое время скрывала свою беременность, несмотря на настойчивые сообщения инсайдеров, и раскрыла свое интересное положение, представив клип на песню «Се Ля Ви».

Фото и видео: @keti_one_official / Instagram

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