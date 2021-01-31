Кети Топурия показала, как дочь нянчится с новорожденным братом

Кети Топурия стала мамой во второй раз 21 января и родила сына, которого назвали Адамом. Отцом мальчика стал второй муж Топурии, Лев Деньгов, за которого Кети вышла замуж в конце прошлого года, уже будучи беременной.

Кроме Адама, у певицы есть старшая дочка Оливия от ее первого супруга, Льва Гейхмана. У Льва Деньгова также есть двое детей от предыдущего брака.

Топурия долгое время скрывала свою беременность, несмотря на настойчивые сообщения инсайдеров, и раскрыла свое интересное положение, представив клип на песню «Се Ля Ви».