Кети Топурия впервые показала фото с новорожденным сыном
Фото: www.instagram.com/keti_one_official/
Кети Топурия впервые показала своего сына Адама. На фотографии, которую она опубликовала в своем Instagram, певица стоит дома, на руках с новорожденным сыном. Ранее Кети выкладывала только фотографии, где держит малыша за ручку.
«Я тебя так люблю…», — подписала она пост.
Поклонники восхищаются малышом, и активно желают здоровья ему и молодой маме. Кети поздравили и пожелали счастья и многие звезды, в том числе Наталья Подольская, Светлана Лобода, Глюк'oZa, Ани Лорак.
Кети Топурия стала мамой во второй раз 21 января, и родила сына, которого назвали Адамом. Отцом мальчика стал второй муж Топурии, Лев Деньгов, за которого Кети вышла замуж в конце прошлого года, уже будучи беременной.
Кроме Адама, певицы есть старшая дочка Оливия от ее первого супруга, Льва Гейхмана. У Льва Деньгова также есть двое детей от предыдущего брака.
Топурия долгое время скрывала свою беременность, несмотря на настойчивые сообщения инсайдеров, и раскрыла свое интересное положение, представив клип на песню Се Ля Ви.
Фото и видео: Instagram Кети Топурии
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!