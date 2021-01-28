Кети Топурия впервые показала фото с новорожденным сыном

Кети Топурия впервые показала своего сына Адама. На фотографии, которую она опубликовала в своем Instagram, певица стоит дома, на руках с новорожденным сыном. Ранее Кети выкладывала только фотографии, где держит малыша за ручку.

«Я тебя так люблю…», — подписала она пост.

Поклонники восхищаются малышом, и активно желают здоровья ему и молодой маме. Кети поздравили и пожелали счастья и многие звезды, в том числе Наталья Подольская, Светлана Лобода, Глюк'oZa, Ани Лорак.