Кети Топурия незадолго до родов спела у елки в облегающем зеленом платье

Кети встречает этот Новый год в усеченном составе. Буквально с недели на неделю она вновь станет мамой. Незадолго до появления малыша на свет Топурия вышла замуж за отца ребенка, чиновника Льва Деньгова (Павла Гузбанда). Из-за пандемии влюбленные не смогли устроить пышное торжество, а провели небольшой семейный ужин в ресторане после того, как вернулись из загса.

Топурия и Деньгов долго скрывали, что станут родителями. Но когда Кети сфотографировали с большим животом во время отдыха в Дубае, то отрицать все стало бессмысленно. И скоро она рассказала, что беременна. Впервые большой живот она показала в клипе на песню «Се ля ви». Певица призналась, что большую часть беременности провела дома. «Сидим дома, много едим», — рассказывала она. Однако Кети не переживала из-за набранных килограммов: «У меня никогда не было и нет проблем из-за лишнего веса».

Для Кети Топурии брак стал вторым. Она несколько лет состояла в отношения с бизнесменов Львом Гейхманом, от которого родила дочь Оливию. У Льва Деньгова есть дочь и сын от предыдущих отношений.