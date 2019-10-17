«Я знаю его семью, его детей»: Кети Топурия впервые подробно рассказала о новом возлюбленном

«Когда мы с ним начали общаться, мы просто неделю разговаривали по телефону по 24 часа. Я не спала, и он не спал. Мы делились своими историями, мы поняли, что у нас очень много общего — и музыкальный вкус, и юмор. И потом он приехал в Москву, и мы встретились, и у нас прямо с первой встречи все пошло-поехало. Это была, наверное, любовь с первого взгляда. Мне он очень нравится внешне, я люблю его душу, главное — он настоящий мужчина», — делится она.

Кети подтвердила личность возлюбленного: мужчину зовут Павел, рабочий псевдоним — Лев. У него нет открытый профилей в соцсетях, в юности он имел отношение к музыке. Был дважды женат, есть двое детей — мальчик и девочка.

В новых отношениях Кети царит доверие. «Я знаю его семью, его детей, я вижу, с какой любовью он к ним относится. И я предпочитаю верить ему, а не сплетням в СМИ», — призналась Топурия.