Кэти Перри — о партнерских родах и отношении к пасынку: «Лучшее решение в жизни»
Фото: East News
36-летняя Кэти Перри вернулась к работе после рождения дочери Дейзи, которая появилась на свет в конце августа. 8 февраля она побывала на вечернем шоу у Джимми Киммела, где назвала решение о рождении малыша самым лучшим из тех, что она принимала в своей жизни: «Это лучшее решение, которое я принимала в жизни. Теперь у меня есть семья и постоянная поддержка, а также просто невероятный жених, у которого уже был опыт родительства: он воспитывает 10-летнего сына».
В разговоре с Киммелом Кэти также призналась, что сначала неохотно выслушивала советы Орландо о воспитании детей, основанные на его прошлом опыте с сыном. Однако потом все же поняла, что возлюбленный делится с ней довольно полезными вещами: «Я говорила что-то вроде "Мне не нужно слушать все эти истории". Однако они действительно помогли. Тогда я подумала: "О, ты уже прошел через это и действительно знаешь, что делать».
Фото: @katyperry / Instagram
Звезда также призналась, что любимый был вместе с ней в момент родов и оказывал ей неоценимую помощь и поддержку: «Орландо был рядом и очень поддерживал. Он был великолепен: просто держал меня за руку и смотрел в глаза».
Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями в августе 2020-го. Дочь они назвали Дейзи Дав. Знаменитости обручены уже два года, но свадьбу, намеченную на прошлый год, отложили из-за рождения ребенка и пандемии коронавируса. Роман Блума и Перри длится уже пять лет, но отношения влюбленных не всегда были гладкими. В 2017-м они расстались из-за увлечения актера другой девушкой. Но после поняли, что им суждено быть вместе.
К слову, недавно мы писали, как Кэти Перри довела Орландо Блума до слез своим пением: «Наша дочь будет гордиться тобой». Кэти Перри в белоснежном платье-кейпе с длинным шлейфом выступила у Капитолия в честь инаугурации президента США.
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Фото и видео: @katyperry / Instagram
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