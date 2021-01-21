Кэти Перри довела Орландо Блума до слез своим пением: «Наша дочь будет гордиться тобой»
Фото: www.instagram.com/katyperry/
Накануне в США состоялся общенациональный праздник в честь инаугурации 46-го президента Джо Байдена. На церемонии выступили Леди Гага и Дженнифер Лопес, другие знаменитости присоединялись к празднованию позже — в течение всего дня.
Певица Кэти Перри спела перед Капитолием, когда наступила темнота. Для живого выступления в прямом эфире артистка, ставшая недавно мамой, выбрала белое платье-кейп с длинным шлейфом. Номер любимой женщины снимал Орландо Блум. Звезда «Пиратов Карибского моря» эмоционально подбадривал Кэти. В конце ролика она кинулась в объятия любимого и оба они не сдержали слез.
«Люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя», — без остановки повторяла певица, а после поцеловала отца своей дочери.
«Однажды наша маленькая девочка вырастет и увидит, как ее мать сыграет свою роль в историческом моменте, который, как мы надеемся, объединит нас. Я горжусь тобой со слезами на глазах», — написал Блум на своей странице в соцсети.
Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями в августе 2020-го. Дочь они назвали Дейзи Дав. Знаменитости обручены уже два года, но свадьбу, намеченную на прошлый год, отложили из-за рождения ребенка и пандемии коронавируса. Роман Блума и Перри длится уже пять лет, но отношения влюбленных не всегда были гладкими. В 2017-м они расстались из-за увлечения актера другой девушкой. Но после поняли, что им суждено быть вместе.
Ранее в день рождения Орландо Кэти показала редкие семейные фото с ним.
Фото и видео: Instagram Кэти Перри, Орландо Блума, Getty Images
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