Кэти Перри довела Орландо Блума до слез своим пением: «Наша дочь будет гордиться тобой»

Накануне в США состоялся общенациональный праздник в честь инаугурации 46-го президента Джо Байдена. На церемонии выступили Леди Гага и Дженнифер Лопес, другие знаменитости присоединялись к празднованию позже — в течение всего дня.

Певица Кэти Перри спела перед Капитолием, когда наступила темнота. Для живого выступления в прямом эфире артистка, ставшая недавно мамой, выбрала белое платье-кейп с длинным шлейфом. Номер любимой женщины снимал Орландо Блум. Звезда «Пиратов Карибского моря» эмоционально подбадривал Кэти. В конце ролика она кинулась в объятия любимого и оба они не сдержали слез.

«Люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя», — без остановки повторяла певица, а после поцеловала отца своей дочери.