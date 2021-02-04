Кэти Перри и Орландо Блум назначили дату свадьбы
Фото: East News
Об этом друг семьи рассказал изданию Star Magazine. Певица и актер вместе четыре года. В 2019 году они объявили о помолвке, а летом 2020-го собирались пожениться. Но из-за пандемии COVID-19 свадьбу пришлось отложить. Кэти Перри планировала пышное торжество в начале лета: она собиралась устроить праздник в Японии и пригласить на него друзей и родных. Теперь они снова планируют бракосочетание, но в более скромном, «урезанном» варианте. Торжество пройдет в ближайшие месяцы в Санта-Барбаре (Калифорния), где живут Кэти и Орландо.
Фото: @katyperry / Instagram
Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями в августе 2020-го. Дочь они назвали Дейзи Дав. Знаменитости обручены уже два года, но свадьбу, намеченную на прошлый год, отложили из-за рождения ребенка и пандемии коронавируса. Роман Блума и Перри длится уже пять лет, но отношения влюбленных не всегда были гладкими. В 2017-м они расстались из-за увлечения актера другой девушкой. Но после поняли, что им суждено быть вместе.
К слову, недавно мы писали, как Кэти Перри довела Орландо Блума до слез своим пением: «Наша дочь будет гордиться тобой». Кэти Перри в белоснежном платье-кейпе с длинным шлейфом выступила у Капитолия в честь инаугурации президента США.
Фото и видео: Instagram, Globallookpress
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!