Кэти Перри и Орландо Блум назначили дату свадьбы

Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями в августе 2020-го. Дочь они назвали Дейзи Дав. Знаменитости обручены уже два года, но свадьбу, намеченную на прошлый год, отложили из-за рождения ребенка и пандемии коронавируса. Роман Блума и Перри длится уже пять лет, но отношения влюбленных не всегда были гладкими. В 2017-м они расстались из-за увлечения актера другой девушкой. Но после поняли, что им суждено быть вместе.

К слову, недавно мы писали, как Кэти Перри довела Орландо Блума до слез своим пением: «Наша дочь будет гордиться тобой». Кэти Перри в белоснежном платье-кейпе с длинным шлейфом выступила у Капитолия в честь инаугурации президента США.