Кэти Перри рассказала о воспитании дочери от Орландо Блума: «Это лучшая работа в мире»

В конце августа Кэти Перри впервые стала мамой. Она родила от своего возлюбленного Орландо Блума дочь Дейзи.

О том, как она воспитывает девочку, певица рассказала в прямом эфире в инстаграме в рамках новой рекламной кампании Coca-Cola. Фотографии малышки звездные родители в своих блогах пока не публикуют.

Перри признается, что с рождением девочки сильно изменилась. Это касается и ее характера, и даже взглядов на жизнь.

«После рождения ребенка многое отходит на второй план. Быть мамой — это самая лучшая работа в мире. Очень рекомендую всем, но только когда вы сами будете к этому готовы», с восторгом говорит Кэти.

В декрете певица пробыла недолго — не прошло и двух месяцев, как она снова вернулась на сцену. Однако, несмотря на высокую занятость, она старается находить время и наблюдать за тем, как растет и меняется ее дочь.

Перри признается, что постоянно пересматривает старые фотографии девочки, и не устает удивляться тому, как сильно и быстро она меняется. По словам Кэти, это уникальная возможность наблюдать за тем, как меняется человек.

Впервые о беременности Кэти стало известно еще весной 2020 года, а на свет Дейзи появилась в конце августа. Это первый ребенок для Кэти. У Орландо Блума есть сын Флинн от бывшей жены, модели Миранды Керр.