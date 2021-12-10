Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новую рождественскую открытку с подросшими детьми
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty Images
В официальном аккаунте Кейт Миддлтон и принца Уильяма появилась новая рождественская открытка. Традиционно главному празднику года члены монаршей семьи устраивают фотосессии в разных стилях. В 2020-м герцоги снялись в сельском антураже, а в этом они выбрали летнюю тематику.
Кейт и Уильям с подросшими детьми позировали на фоне песчаных скал, разместившись на меховых коврах. Герцог и герцогиней для себя, Джорджа, Шарлотты и Луи выбрали летние образы.
Традицию поздравлять католиков с рождеством поддерживали и принц Уильям с Меган Маркл. Первую открытку они опубликовали, когда их сын Арчи был совсем еще маленьким. Тогда малыш очаровал весь мир.
Через год Меган и Гарри показали фото, сильно обработанное в фоторедакторах. Изображение настолько исказили, что нельзя было разглядеть лицо подросшего Арчи. И тогда семья нарвалась на критику, не всем понравилось фото.
В 2021-м у Меган и Гарри родилась дочь Лилибет. будет ли малышка присутствовать на рождественской открытке, и вообще, будут ли герцоги Сассекские поздравлять с Рождеством, скоро узнаем.
Фото: Instagram, Getty Images