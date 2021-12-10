Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новую рождественскую открытку с подросшими детьми

Традицию поздравлять католиков с рождеством поддерживали и принц Уильям с Меган Маркл. Первую открытку они опубликовали, когда их сын Арчи был совсем еще маленьким. Тогда малыш очаровал весь мир.

Через год Меган и Гарри показали фото, сильно обработанное в фоторедакторах. Изображение настолько исказили, что нельзя было разглядеть лицо подросшего Арчи. И тогда семья нарвалась на критику, не всем понравилось фото.

В 2021-м у Меган и Гарри родилась дочь Лилибет. будет ли малышка присутствовать на рождественской открытке, и вообще, будут ли герцоги Сассекские поздравлять с Рождеством, скоро узнаем.