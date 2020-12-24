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Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку — не всем фанатам она понравилась

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Меган Маркл и принц Гарри

Фото: www.instagram.com/sussexroyal/

Герцог и герцогиня Сассекские, несмотря на то, что сложили с себя полномочия членов королевской семьи, не стали отступать от принятой у монархов традиции и представили свою рождественскую открытку.

Принц Гарри с женой Меган Маркл опубликовали рождественскую открытку и сделали это оригинальным образом. Они попрощались со своей страницей в Instagram, когда покинули королевский двор. И поздравление герцогов появилось в Twitter благотворительного фонда Mayhew.

«Мы сделали много пожертвований в 2020 году. Организации, помогающей бездомным семьям в Калифорнии, фонду помощи животным в Британии и фонду, занимающегося образованием и борьбой с нищетой в Уганде. Спасибо и счастливого Рождества», — сказано в обращении.

Фото: twitter.com

В комментариях поклонники Гарри и Меган выразили противоположные мнения: одним открытка очень понравилась, другие назвали ее ужасной.

«Вы как бриллианты. Красивые», «Почему мы все время слышим о них? Они же решили жить обычной жизнью», «С рождеством, Меган, Гарри и Арчи!», «Разве нормально так хвастать своей благотворительностью?», «Как мне нравится ваша открытка, определенно люблю ее», «Зачем столько фотошопа?», «Арчи стал уже таким взрослым!», «Зачем же так маскировать ребенка?», «Красиво», — последовали комментарии.

Известно, что фото Меган и Гарри с сыном делала мать герцогини Дория Рэгланд возле их дома.

Неделю назад принц Уильям и Кейт Миддлтон показали свою рождественскую открытку в сельском стиле.

Накануне в прессе появилась информация, что Меган Маркл ждет второго ребенка.

А вам понравилась открытка Меган и Гарри?

Фото и видео: Instagram, Getty Images, East News

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