Подросший сын Меган Маркл и принца Гарри стал героем рождественской открытки и очаровал мир

Рождественская открытка, которой поделилась в своем «твиттере» благотворительная организация The Queen's Commonwealth Trust (Герцоги Сассекские являются ее президентом и вице-президентом), произвела грандиозный эффект в Сети. Интернет-СМИ публикуют короткий видеоролик, в котором запечатлен подросший сын Меган Маркл и принца Гарри, его родители — и сверкающие звездочки. Кадр был сделан актрисой Яниной Гаванкар — подругой герцогини.

Сын 38-летней актрисы Меган Маркл и 35-летнего принца Гарри появился на свет семь месяцев назад. Сейчас маленький Арчи находится с родителями и близкими в Канаде, там же семейство отметит Рождество.

Как вам кажется, на кого больше похож малыш?