Счастливые дети, поцелуй отца, мама за кадром: Кейт Миддлтон стала автором рождественской открытки своей семьи
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Фото: EAST NEWS
Кейт Миддлтон стала автором фотографии для рождественской открытки от герцогов Кембриджских. Традиционно перед главным католическим праздничком члены королевской семьи Великобритании поздравляют подданных теплыми семейными снимками с пожеланиями.
В официальном обращении говорится, что фото сделала сама Кейт Миддлтон ранее в этом году. На открытке изображены трое детей герцогов Кембриджских: наигравшийся на свежем воздухе Джордж, довольная Шарлотта и малыш Луи, которого целует в щеку принц Уильям.
«Мы желаем всем счастливого и приятного Рождества», — говорится от имени семьи.
Кейт Миддлтон славится талантом фотографа. Так, она делает снимки в значимые для семьи моменты: первые фото своих новорожденных детей, фотографии дни рождения принцев Джорджа и Луи и принцессы Шарлотты и в другие знаменательные даты.
Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали свою открытку несколько дней назад. Маленький принц Арчи сразу завоевал сердца миллионов людей по всему миру.
Фото: Instagram
А чья открытка вам понравилась больше?
Фото: East News, Instagram
Видео: телеканал «Ю»
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