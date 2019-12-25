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Счастливые дети, поцелуй отца, мама за кадром: Кейт Миддлтон стала автором рождественской открытки своей семьи

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Миддлтон

Фото: EAST NEWS

Герцогиня Кембриджская — отличный фотограф.

Кейт Миддлтон стала автором фотографии для рождественской открытки от герцогов Кембриджских. Традиционно перед главным католическим праздничком члены королевской семьи Великобритании поздравляют подданных теплыми семейными снимками с пожеланиями.

В официальном обращении говорится, что фото сделала сама Кейт Миддлтон ранее в этом году. На открытке изображены трое детей герцогов Кембриджских: наигравшийся на свежем воздухе Джордж, довольная Шарлотта и малыш Луи, которого целует в щеку принц Уильям.

«Мы желаем всем счастливого и приятного Рождества», — говорится от имени семьи.

Кейт Миддлтон славится талантом фотографа. Так, она делает снимки в значимые для семьи моменты: первые фото своих новорожденных детей, фотографии дни рождения принцев Джорджа и Луи и принцессы Шарлотты и в другие знаменательные даты.

Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали свою открытку несколько дней назад. Маленький принц Арчи сразу завоевал сердца миллионов людей по всему миру.

Принц Гарри с женой Меган Маркл и сыном Арчи

Фото: Instagram

А чья открытка вам понравилась больше?

Фото: East News, Instagram

Видео: телеканал «Ю»

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