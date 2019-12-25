Счастливые дети, поцелуй отца, мама за кадром: Кейт Миддлтон стала автором рождественской открытки своей семьи

В официальном обращении говорится, что фото сделала сама Кейт Миддлтон ранее в этом году. На открытке изображены трое детей герцогов Кембриджских: наигравшийся на свежем воздухе Джордж, довольная Шарлотта и малыш Луи, которого целует в щеку принц Уильям.

«Мы желаем всем счастливого и приятного Рождества», — говорится от имени семьи.