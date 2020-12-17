Кейт Миддлтон и принц Уильям показали свою рождественскую открытку в сельском стиле
Фото: www.instagram.com/kensingtonroyal/
В официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских, принца Уильями и Кейт Миддлтон, опубликовали поздравление с наступающим Рождеством. Члены правящей королевской династии устраивают фотосессии к знаменательным для семьи и нации датам.
«Герцог и герцогиня рады поделиться новым изображением своей семьи на их рождественской открытке в этом году», — говорится в сообщении.
Для съемок Уильям и Кейт выбрали сельский пейзаж. Они сфотографировались в неяркой удобной одежде в едином стиле на фоне большой поленницы.
«Шарлотта так похожа на королеву», «Великолепная семья. Спасибо, что делитесь с нами такими фотографиями. Счастливого Рождества всем Кембриджам», «Самая красивая семья! С Рождеством!», «Джордж похож на Диану, Шарлотта — на королеву, а Луи — на Кейт. Красивая семья!», «Очень благодарны, что вы делитесь с нами яркими моментами», «Не могу поверить, что дети уже такие большие. Они такие милые», — прокомментировали поклонники Кейт и Уильяма.
Несколько дней назад Королева Елизавета, принц Чарльз с супругой, принцесса Анна, принц Эдвард с супругой, Кейт и Уильям сфотографировались для рождественской открытки, которой поблагодарили волонтерские движения за их активную деятельность.
Напомним, принц Уильям женился на Кейт Миддлтон в апреле 2011 года. Их первенец, принц Джордж, родился 22 июля 2013 года, второй ребенок, принцесса Шарлотта, появилась на свет 2 мая 2015 года, а младший сын, принц Луи, — 23 апреля 2018 года.
Фото видео: Instagram герцога и герцогини Кембриджских, East News
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