Кейт Миддлтон и принц Уильям показали свою рождественскую открытку в сельском стиле

В официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских, принца Уильями и Кейт Миддлтон, опубликовали поздравление с наступающим Рождеством. Члены правящей королевской династии устраивают фотосессии к знаменательным для семьи и нации датам.

«Герцог и герцогиня рады поделиться новым изображением своей семьи на их рождественской открытке в этом году», — говорится в сообщении.

Для съемок Уильям и Кейт выбрали сельский пейзаж. Они сфотографировались в неяркой удобной одежде в едином стиле на фоне большой поленницы.