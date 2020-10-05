Ким Кардашьян показала нежное фото подросших детей: «Ангелочки»
Фото: @kimkardashian / Instagram
На своей странице в Instagram Ким Кардашьян поделилась милым семейным фото. Звезда реалити-шоу показала подросших детей — 2-летнюю Чикаго Уэст и 1-летнего Псалома. Звездная мама нарядила малюток в белоснежные наряды и одинаковые кроссовки. Чикаго очаровала фолловеров нежным платьем с кружевом, а Псалом — оверсайз костюмом. Особой красоты детям добавили прически — Чикаго позировала с высокими хвостами-косами, а Псалом с растрепанными маленькими кудрями. Под нежным фото Ким написала: «Эти двое — лучшие друзья на всю жизнь». Поклонники звездной семьи остались в восторге от нового фото и сравнили детей с «цветами розы» и назвали их «ангелочками».
Напомним, что Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями девочки Норт в 2013 году. Через год они узаконили свои отношения. Сегодня у пары уже четверо детей: две дочери и два сына. Двое младших детей родились от суррогатной матери, так как Ким имела осложнения после второй беременности. Для рэпера это первый брак, а вот для Ким - уже третий. До этого звезда Инстаграм состояла в официальных отношениях с музыкальным продюсером Деймоном Томасом и баскетболистом Крисом Хамфрисом. Сегодня карьера Ким находится на пике: она является не только известной блогершей и звездой реалити, но и успешной бизнес-леди. Кардашьян владеет брендом косметики, а также собственным брендом одежды.
К слову, недавно мы писали, как Ким Кардашьян примерила кожаный комбез и подверглась критике за «опасную» длину. Правда, к поклонникам присоединились хейтеры, которые посоветовали 39-летней модели и многодетной маме одеваться скромнее.
А тебе понравились новые семейные фото Ким Кардашьян? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @kimkardashian / Instagram
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