Ким Кардашьян показала нежное фото подросших детей: «Ангелочки»

Напомним, что Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями девочки Норт в 2013 году. Через год они узаконили свои отношения. Сегодня у пары уже четверо детей: две дочери и два сына. Двое младших детей родились от суррогатной матери, так как Ким имела осложнения после второй беременности. Для рэпера это первый брак, а вот для Ким - уже третий. До этого звезда Инстаграм состояла в официальных отношениях с музыкальным продюсером Деймоном Томасом и баскетболистом Крисом Хамфрисом. Сегодня карьера Ким находится на пике: она является не только известной блогершей и звездой реалити, но и успешной бизнес-леди. Кардашьян владеет брендом косметики, а также собственным брендом одежды.

К слову, недавно мы писали, как Ким Кардашьян примерила кожаный комбез и подверглась критике за «опасную» длину. Правда, к поклонникам присоединились хейтеры, которые посоветовали 39-летней модели и многодетной маме одеваться скромнее.

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