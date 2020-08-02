Ким Кардашьян показала архивные фото с примерки свадебного платья. Ностальгия перед разводом?

В последнее время слухи о разводе одной из самых ярких пар Голливуда - Ким Кардашьян и Канье Уэста - все чаще появляются в СМИ. Супруг Инстаграм-модели, который страдает от биполярного расстройства, внезапно обрушился с критикой на свою жену и ее семью, обвинил Ким в изменах и желании упрятать его в психиатрическую клинику. Кардашьян на протяжении месяца пыталась вразумить мужа, которому явно требовалась помощь медиков, но становилось только хуже. В итоге адвокаты звезды заявили, что Ким устала от поведения супруга и готовится к разводу. Вполне возможно, что именно это и привело Канье в чувство: он извинился перед женой и согласился обратиться к врачам. Тем не менее, слухи о разводе так и не утихают. В этом нет ничего удивительного: как сообщают таблоиды, супруги на протяжении года не живут вместе.