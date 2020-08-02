Ким Кардашьян показала архивные фото с примерки свадебного платья. Ностальгия перед разводом?
Фото: Instagram/@kimkardashian
В последнее время слухи о разводе одной из самых ярких пар Голливуда - Ким Кардашьян и Канье Уэста - все чаще появляются в СМИ. Супруг Инстаграм-модели, который страдает от биполярного расстройства, внезапно обрушился с критикой на свою жену и ее семью, обвинил Ким в изменах и желании упрятать его в психиатрическую клинику. Кардашьян на протяжении месяца пыталась вразумить мужа, которому явно требовалась помощь медиков, но становилось только хуже. В итоге адвокаты звезды заявили, что Ким устала от поведения супруга и готовится к разводу. Вполне возможно, что именно это и привело Канье в чувство: он извинился перед женой и согласился обратиться к врачам. Тем не менее, слухи о разводе так и не утихают. В этом нет ничего удивительного: как сообщают таблоиды, супруги на протяжении года не живут вместе.
Похоже, Ким решила поддержать интерес к происходящему в ее семье и выложила в сторис архивные снимки с примерки свадебного платья от Givenchy, в котором она стала женой Канье. Официальная версия - таким образом светская львица решила поздравить с днем рождения своего друга - дизайнера Рикардо Тиши, создавшего для теледивы этот наряд. Тем не менее, поклонники уверены: таким образом Кардашьян намекает, что хочет сохранить брак.
Фото: Instagram/@kimkardashian
Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями девочки Норт в 2013 году. Через год они узаконили свои отношения. Сегодня у пары уже четверо детей: две дочери и два сына. Двое младших детей родились от суррогатной матери, так как Ким имела осложнения после второй беременности. Для рэпера это первый брак, а вот для Ким - уже третий. До этого звезда Инстаграм состояла в официальных отношениях с музыкальным продюсером Деймоном Томасом и баскетболистом Крисом Хамфрисом.
Фото: Instagram/@kimkardashian _Видео: Youtube
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