Ким Кардашьян примерила кожаный комбез и подверглась критике за «опасную» длину

Кардашьян поделилась селфи в своем Instagram, на котором позирует, сидя на полу в своей роскошной гардеробной. Многодетная мама блеснула аппетитными формами в комбинезоне из брутальной черной кожи с экстремально глубоким V-образным вырезом, акцентом на талии и короткими шортами. Дополнили аутфит высокие дымчато-серые сапоги со свободными голенищами и миниатюрными каблуками, а присоединилась к ним любимица из арсенала аксессуаров Ким — миниатюрная сумка Hermès Kelly. Последняя заметно смутила фолловеров, и они посоветовали модели прислушиваться к приметам: «А вы знаете, что класть сумку на пол — к бедности?» — писали в комментариях. «Пожалуйста, носите платья, которые полностью закрывают тело» — также посоветовали подписчики.

Ранее в Сети обсуждали новую линейку корректирующего белья от Кардашьян. Публику возмутило, что предназначается коллекция для беременных. Подробнее читайте на Passion.ru.