Ким Кардашьян умилила Сеть забавными фото подросших дочерей: «Они такие куколки»
Фото: www.instagram.com/kimkardashian/
39-летняя Ким Кардашьян показала подписчика забавные фото с дочками — Норт и Чикаго. «Мои девочки захотели сфотографироваться вместе, сидя на перекладинах. Листайте вправо, чтобы увидеть, чем это все закончилось», — рассказала она об истории съемки.
«Что произошло в конце? Кто кого спихнул?», «Какие куколки!», «Они такие милые и красивые», «Они великолепны», «Они самые милые дети на все времена», «Ким, они такие же красивые, как и ты!», «Самые красивые, замечательные и счастливые девочки», «Милашки», «Вот это да!», — прокомментировали подписчики Ким забавные снимки.
Фолловеры также ответили, что все дети Ким Кардашьян и Канье Уэста быстро растут. «Чикаго только вчера родилась, как может быть, что ей уже 2,5 года?», — задал риторический вопрос один из поклонников звездного семейства.
У Ким и Канье, кроме дочек, есть еще и два сына: 4-летний Сейнт и годовалый Псалм. Старших детей Ким родила сама, а младших выносили суррогатные матери.
Фото и видео: Instagram Ким Кардашьян
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