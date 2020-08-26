Ким Кардашьян умилила Сеть забавными фото подросших дочерей: «Они такие куколки»

«Что произошло в конце? Кто кого спихнул?», «Какие куколки!», «Они такие милые и красивые», «Они великолепны», «Они самые милые дети на все времена», «Ким, они такие же красивые, как и ты!», «Самые красивые, замечательные и счастливые девочки», «Милашки», «Вот это да!», — прокомментировали подписчики Ким забавные снимки.

Фолловеры также ответили, что все дети Ким Кардашьян и Канье Уэста быстро растут. «Чикаго только вчера родилась, как может быть, что ей уже 2,5 года?», — задал риторический вопрос один из поклонников звездного семейства.

У Ким и Канье, кроме дочек, есть еще и два сына: 4-летний Сейнт и годовалый Псалм. Старших детей Ким родила сама, а младших выносили суррогатные матери.