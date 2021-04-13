Канье и Ким — кто из звезд смог договориться после развода и совместно воспитывает детей

В феврале Ким подала на развод с музыкантом после шестилетнего брака, попросив совместной опеки над детьми. Развод является первым для Канье и третьим для Ким, которая ранее была замужем за Дэймоном Томасом с 2000 по 2004 год и Крисом Хамфрисом - с 2011 по 2013 год. У Канье и Кардашьян четверо детей: дочери Норт семь лет, Чикаго три года, сыну Сэйнту пять лет, а Псалому в мае исполнится два года.

В последние месяцы детей чаще всего видели с Ким в Хидден-Хиллз, Калифорния, где у семьи есть особняк стоимостью 60 миллионов долларов. Адвокат Канье Уэста уточнил, что причиной распада союза стали непримиримые разногласия. 43-летний рэпер просит совместной юридической и физической опеки над детьми.