Канье и Ким — кто из звезд смог договориться после развода и совместно воспитывает детей
Фото: picture-alliance.com
В феврале Ким подала на развод с музыкантом после шестилетнего брака, попросив совместной опеки над детьми. Развод является первым для Канье и третьим для Ким, которая ранее была замужем за Дэймоном Томасом с 2000 по 2004 год и Крисом Хамфрисом - с 2011 по 2013 год. У Канье и Кардашьян четверо детей: дочери Норт семь лет, Чикаго три года, сыну Сэйнту пять лет, а Псалому в мае исполнится два года.
В последние месяцы детей чаще всего видели с Ким в Хидден-Хиллз, Калифорния, где у семьи есть особняк стоимостью 60 миллионов долларов. Адвокат Канье Уэста уточнил, что причиной распада союза стали непримиримые разногласия. 43-летний рэпер просит совместной юридической и физической опеки над детьми.
Фото: picture-alliance.com
Несмотря на сложности в отношениях, совместная опека над детьми помогает звездам воспитывать малышей во внимании и заботе после развода. Так, ранее супермодель Ирина Шейк рассказала, каким на самом деле получился отец из ее бывшего бойфренда, актера Брэдли Купера. Речь шла о совместном воспитании дочери Леи с ним. Шейк сделала комплимент своему бывшему. «Брэдли - самый замечательный папа! Я никогда не понимала термина "совместная опека". Когда я со своей дочерью, я на 100% мама, а когда она со своим папой, то он на 100% ее папа. Совместная опека - это просто быть родителем», - уточнила она.
Фото: picture-alliance.com
Известная актриса Дрю Бэрримор также воспитывает малышей вместе с экс-мужем. У Бэрримор две дочери от бывшего супруга Уилла Копельмана. Старшей, Олив, восемь лет, младшей, Фрэнки, в следующем месяце исполнится семь лет. Бэрримор добавила, что не хочет проводить время на съемочной площадке, вместо того, чтобы воспитывать детей. Поэтому она временно не снимается в кино.
«Я перестала этим заниматься из-за детей. И для меня было несложно отложить карьеру, потому что я могу растить и воспитывать их сама. Я никогда не имела желания оставлять малышей на няню, а потом спрашивать по телефону, как они. Я уверена, что это не мое путешествие», - объяснила актриса.
Фото: Global Look Press
Голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли после развода в 2016 году решили, что дети будут проживать с матерью, а отца смогут навещать. При этом до сих пор они окончательно не решили вопрос опеки. Анджелина хочет воспитывать детей сама, в то время как Питт требует совместного покровительства. Актриса уже обвиняла актера в домашнем насилии после того, как бывший муж поругался со старшим сыном Мэддоксом. Однако обвинения были сняты после проверки ФБР и Департамента по делам детей и семьи округа Лос-Анджелес.
Фото: Instagram/@asmuskristina
Российская актриса Кристина Асмус и резидент Comedy Club Гарик Харламов после громкого развода воспитывают дочь Настю вместе. Ради ребенка они часто встречаются: ходят в кино, празднуют день рождения. Харламов и Асмус стали мужем и женой в 2013 году, а развелись в июне 2020-го. Многие связывали развод пары с карьерой девушки. После съемок в фильме «Текст» Асмус подверглась общественной травле. Зрителей возмутила постельная сцена, которую актриса сыграла вместе с партнером Иваном Янковским.
Фото: Instagram/@asmuskristina, Instagram/@akimkardashian, picture-alliance.com, Global Look Press
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